Crítica: TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO

ADVERTENCIA: Estamos ante un enorme caos visual y narrativo, del cual nuestra mente deberá prepararse al momento en que inicie esta aventura para poder seguir el ritmo sin perdernos en el camino, porque ante nosotros ha llegado una de las mejores películas de este año. Esta es una oda al amor de una hija, esposa y madre.

Aquí tenemos un claro ejemplo de una cinta que se apodera de tu atención desde los primeros minutos y no te soltará debido a que debes estar muy pendiente de cada movimiento, situación y sentimiento que te hará realizar viajes por diversos universos frente a tus ojos, con una fórmula que puede ser ya muy frecuente en la actualidad, pero que nos invita a ser parte de una situación que hoy debemos ver como algo normal.

Evelyn Wang (una extraordinaria Michelle Yeoh), es una mujer china residente en Estados Unidos, cuyo matrimonio no atraviesa por su mejor momento y que pasa su vida entre las paredes de su pequeño apartamento y la lavandería que atiende junto a su familia integrada por su esposo e hija, con la que tampoco parece tener una buena relación, es decir Joy (interpretada por Stephanie Hsu), ya que no aprueba del todo el noviazgo que mantiene con una chica caucásica: Tallie Medel. Por si fuera poco, atraviesa por problemas económicos para mantener su negocio a flote y tiene al departamento de Hacienda mirando todos sus pasos. La historia da un giro cuando se ve arrastrada involuntariamente a una increíble aventura mientras se encuentra en un edificio gubernamental tratando de poner sus cuentas en orden, en la que sólo ella puede salvar el mundo explorando otros universos relacionados con las vidas que podría haber llevado.

La falta de dinero, la angustia de pagar las cuentas, la infelicidad, la cierta tristeza y la desesperación por no encontrar un fin es lo que nos lleva a experimentar algo único en “Todo en todas partes al mismo tiempo”, un verdadero placer que impone ante el sentimiento que le brindan sus espectaculares actuaciones acompañadas por diálogos que nos llevan a la reflexión, efectos especiales impresionantes, batallas bien coreografiadas y la historia central que sin duda es de aplaudir.

El lesbianismo aquí no está metido con calzador cómo está ocurriendo en nuestra actualidad, y lo más importante, todo se rige por una relación madre e hija fracturada con los años, el dolor de una madre ante el rechazo de su padre por haber preferido iniciar una nueva vida con el ser que ama y el saber que su matrimonio se está desmontando a marchas forzadas, pero en este descontrol intenso, descubre el poder del amor, aprendiendo que cuando es debido, debe dejar ir, desprenderse y dejar de angustiarse tanto, porque tarde o temprano los hijos crecen, y aún con un hombre a su lado, ella se tiene a sí misma.

“El que más ama es el que más se arrepiente, no vivamos en una fantasía, lo que necesitas es que todo se equilibre. Está bien si no puedes estar orgulloso de mí, porque yo finalmente lo estoy…” Ella era una mujer insatisfecha que fue forjando un futuro al lado del amor de su vida, pero esto la llevó a vivir con el dolor de que su padre la rechazó; ahora que su hija, que es un desastre en la vida y que ha revelado el amor que siente por alguien de su mismo género, las cosas no pintan nada fácil para aquel de edad avanzada con costumbres y tradiciones antiguas, pero es ahora la chica quien corre un grave peligro, por lo que la madre luchará hasta lo más que pueda para recuperarla y no dejarla en el olvido tan fácilmente como su padre lo hiciera con ella.