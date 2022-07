Crítica: THOR AMOR Y TRUENO

Me permito decir que de inicio este superhéroe no era mi favorito, pero con el paso del tiempo y después de disfrutar a detalle cada una de las películas, en especial la tercera entrega “Ragnarok”, el toque de comedia que le impregnaron tan inesperado, resultó tan efectivo que es imposible no amarlo y disfrutar al máximo la historia.

Es así como llega “Thor: Amor y trueno” la cual además de ser una experiencia visual imponente por los efectos especiales, nos regala interminables momentos de comedia frasca que desbordan la carcajada del público durante casi toda la cinta (en especial por los ruidos que vienen de dos cabras locas), pero también vamos a tener muchos momentos románticos, inclusivos y dramáticos, en donde nuestro protagonista, que vivirá un reencuentro con su amor del pasado, nos llevará hacia la lucha por derrotar a uno de los villanos más entrañables que podamos tener, que si bien es totalmente malvado y basa su ideología en la necesidad de ver a un ser querido ausente, esto hace que tengamos el amor como la carta fuerte.

El Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Impecable la dirección de Taika Waititi, quien supo colocar de manera correcta los momentos de comedia sin perder el toque dramático de fondo; es un placer total ver a Chris Hemsworth como el galán rompecorazones que aún cuando ha sido humillado por Zeus (un caricaturesco Russell Crowe) en una escena que sin duda será de las favoritas de las fans, también se permite comenzar una batalla de la mano de los Guardianes de la Galaxia aunque ésta no haya resultado de todo favorable, pero es sin duda el regreso de Natalie Portman lo que nos encantará por su calidad humana, su empoderamiento femenino y su fuerza para sacrificarse en cuerpo y alma, esto con el fin de proteger a aquellos habitantes que quedaron sin hogar, junto a una guerrera, Tessa Thompson, en su camino a derrotar al temible villano que tiene una misión importante, interpretado por un extraordinario Christian Bale.

Un viaje lleno de colorido, aventuras, en donde la valentía y el trabajo en equipo serán importantes para lograr el bien y en el que el soundtrack que escuchamos de fondo es sin duda perfecto, es lo que hacen de esta cuarta entrega del dios del trueno algo que sin duda no defraudará a los fans, donde además tendremos las tan esperadas escenas post crédito por partida doble, presentando en la primera de ellas la próxima aparición que existirá de Hércules, y en la segunda, y la esperanza de saber que todo sacrificio siempre tiene su recompensa.