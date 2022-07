Crítica: TERROR EN EL ESTUDIO 666

Debo confesar que no soy seguidor de la música de Foo Fighters, pero desde que supe que tendrían su propia película de terror, no me pude resistir aun cuando sabemos a lo que vamos, ya que no encontraremos las mejores actuaciones y de paso tendrá un guión totalmente absurdo, pero “Terror en el estudio 666” resulta una bocanada gore muy fumada que a los fans del género dejará satisfechos por las muertes bien logradas, y los fans del grupo gozarán ver cómo van eliminando a cada integrante.

En sí la historia nos enfoca en la legendaria banda de rock Foo Fighters que se muda a una mansión de Encino llena de espeluznantes historias del rock and roll para grabar su tan esperado décimo álbum; con lo que no cuentan es que su representante los envía a un lugar en el que años atrás ocurrió una terrible tragedia, en la que las muertes predominaron de forma sanguinaria y la realización de una canción jamás se logró, por lo que ahora el líder de la banda ha sido poseído por ese mismo espíritu en su afán de lograr concluir esa melodía que promete ser el gran éxito para su nuevo disco.

Verdaderamente se los digo, lejos de ser la película del año ganadora de premios es una desenfrenada y muy original cinta en la que lejos de cuidar que las actuaciones sean las mejores, los propios integrantes que comparten con algunas caras conocidas dan su mejor esfuerzo, pero vamos, son músicos y entendemos que por su sangre no corre la actuación.

El detalle a destacar es la realización y manera en que presentan cada una de las muertes, que van de lo absurdo a lo retorcido en cuestión de segundos, las cuales están tan bien logradas que es lo que nos hace sentir que esto valió totalmente la pena, además un punto curioso es que el mismo John Carpenter colaboró para la realización de la melodía de entrada, aquel que se hiciera famoso por su toque en “Halloweeen”, resultando así una película tonta cual comedia de horror perturbadora, y de paso hasta con efectos visuales aceptables por aquellos espectros negros con ojos rojos que hacen de las suyas durante el filme.