Crítica: SOLTERO EN NAVIDAD

La sorpresa navideña ha llegado con esta cinta de temática gay disponible en Netflix, la cual te encantará! Si bien puede ser la típica historia con muchos elementos clichés predecibles, el carisma de sus personajes y los actores que los interpretan, la hace hace fortalecernos emocionalmente, recibiéndola de forma muy agradable bajo el calor de una familia que tiene el deseo de ver a uno de sus integrantes dejar la soltería y encontrar la felicidad al lado de un ser que forma parte importante de su vida.

Peter, buscando desesperadamente evitar el juicio de su familia dado su eterno estatus como soltero, convence a su mejor amigo Nick para que finja que están en una relación entre ellos y le acompañe durante las festividades navideñas. Con lo que no cuenta, es que a su llegada, su madre ya le tiene preparada una cita a ciegas con tal de que no pase más tiempo solo y encuentre a su pareja ideal, por lo que le presenta a su instructor. Reacio de inicio, Peter no quiere aceptar, pero al hacerlo conoce a un chico muy guapo y carismático que le encanta en automático, pero es ahí donde la familia, incluido su padre, hermanas y sobrinos, se percatan que en realidad él siente amor por Nick, despertando en ambos ese sentimiento que había estado oculto todo este tiempo.

Michael Mayer dirige este trabajo que la verdad provoca emociones, además de carcajadas con sus personajes entrañables interpretados por Michael Urie y Philemon Chambers, quienes son la pareja de amigos protagonistas, y quienes vienen acompañados por todo un ejército de familia en la piel de los actores Kathy Najimy (una de las entrañables brujas de “Abracadabra”), la sensacional Jennifer Coolidge (de “American Pie” y “Legalmente rubia”) demás de Luke Macfarlane, Barry Bostwick, Madison Brydges y Alexandra Beaton, todos muy bien en sus personajes y personalidad, moviéndose en un ambiente cálido, familiar y muy navideño con los tradicionales problemas previos a la llegada de la nochebuena, y aquí, marcando el inicio de un estilo de vida de dos jóvenes que estarán juntos emprendiendo nuevos proyectos.

Bien por la plataforma al apostar hacia las historias inclusivas en donde la comunidad LGBT es representada con respeto y total naturalidad como debe de ser hoy en día, ya que el amor es el amor en toda su gama extensa de colores. Una comedia romántica ideal para esta fecha.