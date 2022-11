Crítica: SIEMPRE REINAS – 1ra. Temporada

Me pregunto yo a quién se le ocurrió la idea de juntar a estas cuatro mujeres de personalidad tan fuerte y distinta para formar parte de un proyecto que no veíamos venir como lo es “Siempre Reinas” y que Netflix lo presenta como un reality show mexicano que sigue a estas cuatro leyendas del entretenimiento, Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera durante una primera temporada compuesta por seis episodios, en los que disfrutan de su día a día (aburrido), realizando actividades comunes (aburridas), resolviendo conflictos personales (nada interesantes) y echando el chisme cuando tienen oportunidad.

Dejaremos algo en claro, estos cuatro personajes que se proclaman “Divas” la verdad no lo son, es ahí donde se origina el principal conflicto en cada una de las situaciones incómodas que se presentan al tiempo en que son convocadas por uno de los integrantes de Río Roma para crearles una canción a las cuatro y realizarles su respectivo video, pero como la rivalidad entre dos de ellas es muy notoria, el camino para llegar a ello es un largo mar de pleitos, diferencias, reclamos y egos.

LO BUENO: La producción de la serie, el cuidado en el arreglo para que cada una de las protagonistas luzca bella y la canción “No me importa” al final de cuentas es pegajosa y el video está bien realizado, haciendo “agradable” esta experiencia incómoda que se permite tener algunos momentos divertidos pero mínimos.

LO MALO: La mayor parte del tiempo se siente nefasto el ego de la insoportable Lucía Méndez, a quien la prensa hizo creer como si fuera la nueva gran diva de México por su talento, y sabemos carece de él, porque no tiene ni la mejor voz ni es la mejor actriz. Laura Zapata con su carácter fuerte y directa al menos habla verdades, y lo que son Lorena Herrera y Sylvia Pasquel son las más tranquilas, alegres y dinámicas, esta última responsable de suavizar los encontronazos, pero el problema principal es que la serie no se siente necesaria porque no tiene una historia de soporte interesante que nos haga querer ver más de ellas, por el contrario, ya queríamos que terminara.