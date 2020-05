Crítica: SI SUPIERAS

“El amor es caótico, horrible y egoísta, y audaz”… Te has puesto a pensar ¿cuánto tiempo has invertido tratando de encontrar el amor en otra persona? Por lo regular y de forma errónea, pensamos que estando al lado de alguien permaneceremos en un estado de entera felicidad, donde nuestra sonrisa siempre lucirá, y todo será visto desde una forma más positiva, pero es ahí donde dejamos de lado una situación que es la que en todo momento debe ser una prioridad, y eso es nosotros mismos, ya que no se trata de encontrar a alguien, se trata de encontrarse a uno mismo para poder estar bien en nuestro entorno.

Puede que las historias románticas ya estén muy trilladas, pero no podemos negar que lejos de que buscamos mostrarnos como las personas más duras y fuertes, en el interior tenemos un gusto culposo por ese tipo de cine rosa que nos agrada, y eso es lo que nos ofrece la nueva cinta de Netflix “Si supieras” (The Half of It), de Alice Wu, la cual nos permite llevarnos una grata sorpresa al tratarse de una especie de giro adolescente a la historia de Cyrano de Bergerac, y la cual recientemente ganó el máximo premio del Festival de Cine de Tribeca; el motivo: una película muy actual, que se arriesga a demostrar un triángulo amoroso muy poco común con un poderoso mensaje que va más allá de solamente dirigirse a un público en específico, ya que aquí el tema de la identidad desde varios sentidos, es el encargado de mover la historia.

La tímida e inteligente Ellie Chu no tiene amigos, y sólo es conocida por hacer las tareas de otros estudiantes por dinero. Entonces el popular y deportista Paul pide su ayuda para escribirle cartas de amor a Aster, la chica que le gusta y que sea de paso, es la más bonita del colegio. Ellie acepta de mala gana ante la necesidad de dinero, ya que desde la pérdida de su madre, no van bien las cosas con su padre, un hombre que prácticamente perdió el gusto por vivir, por lo que debe estar al pendiente de ciertos pagos, llevándola en esta aventura a descubrir el verdadero valor de la amistad, sin contar con un pequeño detalle, ya que ambos terminarán enamorados de la misma chica.

Hoy las cintas de temática gay/lésbico se están volviendo el pan de cada día, pero lo mejor aquí es el respeto con el que se están tratando estas historias que lo único que buscan es concienciar a la gente a tener una mente más abierta, a aceptar y no criticar lo diferente.

Uno de los puntos a favor es estar protagonizada por Leah Lewis, Daniel Diemer y Alexxis Lemire, y es que estos tres chicos tan distintos y aún no ten conocidos en el mundo del celuloide, tienen una química instantánea y desarrollan muy bien sus personajes al tiempo en que deben ser cautelosos ante sus padres, ya que tienen el deseo de convertirse en seres de provecho dentro de la vida, pero a su gusto y bajo sus responsabilidades, y lamentablemente por el impedimento de la tradición, la religión y los sucesos del pasado, no lo ven muy próximo a cumplir.

Una cinta fresca, honesta, con varias frases que en automático se quedan marcadas en ti, muestra una inocencia tan grande ante la inexperiencia del amor, el deseo por pertenecer, por ser queridos, pero más que nada, aceptados por ellos mismos.

