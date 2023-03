Crítica: ¡SHAZAM! LA FURIA DE LOS DIOSES

Pese a que Shazam no es uno de mis personajes favoritos, no le tenía mucha fe a la segunda parte, y no pensé decirlo, pero es todo un espectáculo visual y sonoro al que se le agradece por completo traer de vuelta a todos los personajes, tantos los jóvenes como los adultos, en una digna continuación llena de emoción, una historia respetable y apariciones inesperadas como la de Wonder Woman, pero sin duda Helen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler vinieron a levantar totalmente el evento, son extraordinarias.

Billy Batson y sus compañeros adoptados han recibido los poderes de los dioses pero aún están aprendiendo a compaginar sus vidas de adolescentes con sus alter-egos superheróicos. Pero cuando las Hijas de Atlas, un vengativo trío de antiguos dioses, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy -alias Shazam- y su familia se ven envueltos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo.

Si bien el protagonista peca de tener una personalidad demasiado despreocupada, cuando se trata de vencer a los enemigos no es el más inteligente, y ahora deberá demostrar que es un verdadero dios para derrotar a esas tres hermanas que buscan venganza en nombre de su padre, lo que lo llevará a estar nuevamente junto a la pandilla de superhéroes, es decir ese grupo que en su nuevo hogar de adopción se convirtieron en sus hermanos y fieles aliados para defender a la tierra del mal.

Y aquí es donde tenemos el punto positivo de esta cinta en la que cada uno de los jóvenes actores, donde destaca por completo Jack Dylan Grazer con su enorme carisma, son los responsables de tomar mayor presencia en las batallas, como de dar ese toque emotivo a la película como la gran familia en la que se han convertido, amén de las dos escenas post créditos que veremos al finalizar la cinta, lo que nos deja en claro que Shazam ahora formará parte de más aventuras que muy pronto veremos llegar junto a varios aliados, además de que existe un villano que tiene pendiente, pese a que se está haciendo viejo, saldar algunas cuentas con el protagonista, pero todo dependerá del éxito que logre esta película.