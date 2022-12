Critica: SCROOGE CUENTO DE NAVIDAD

Algo que debemos tener en claro es que en nosotros debe existir humildad y generosidad, eso nos permitirá vivir tranquilos y las personas a nuestro alrededor nos verán como alguien en quien confiar. La vida es muy corta y en lugar de hacer algún tipo de mal, es mejor vivir felices, perdonando, amando y ayudando cuando nos es posible a los demás, ya que el día de mañana esto nos dejará algo bueno en la vida.

La eterna leyenda de Charles Dickens, que ha teñido innumerables adaptaciones tanto en la pantalla grande como para el formato casero, está de vuelta ahora con una nueva versión musical, con una animación colorida y muy vistosa en la que los roles principales recaen en Luke Evans, Olivia Colman y Jessie Buckley, quienes serán parte de este viaje en el tiempo, en la que a Scrooge solo le queda una Nochebuena para enfrentar su pasado y construir un futuro mejor, ya que su propia alma está en juego.

Como sabemos, en la víspera de Navidad, el avaro empresario Ebenezer Scrooge recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, Jacob Marley, y de los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras, con la esperanza de que aprenda el error de sus actos, por lo que será parte del dolor que ha causado si es que tiene por misión continuar dañando a todo aquel que esté cerca de él, lo que le permitirá abrir los ojos y entender que ayudar puede ser una mejor opción en su vida.

La película cumple con entretener, los musicales son atractivos, pero no es de aquellas indispensables, ya que no aporta nada nuevo que no hayamos visto, tenemos fantasía, pero el diseño de los personajes es un poco soso, empezando por el propio Scrooge, y algunos añadidos que no aportan gran cosa dentro de la historia que se perfila más hacia lo romántico. En cualquier caso, puede ser una buena introducción para los más pequeños a este clásico navideño imprescindible.