Crítica: RON DA ERROR

A veces no volteamos a ver esas propuestas de animación que llegan de forma sorpresiva a la cartelera, especialmente por no pertenecer a la casa del ratón, pero lo cierto es que “Ron da error” es un claro ejemplo de que las animaciones traen consigo diversas problemáticas generales que a bien tienen exponer el mundo de la tecnología que hoy ha acaparado las actividades y atención de todos los seres humanos, en especial de los jóvenes y niños que desgraciadamente no conocen nada más allá de lo importante que es tener contacto con la gente y las actividades que podemos realizar, esto estar sumergidos en su celular y computadoras.

En un futuro cercano, la tecnología está integrada en el día a día, los robots caminan, hablan y se conectan digitalmente, convirtiéndose en los nuevos mejores amigos de los niños. Un día ese patrón se rompe cuando un niño, cuya familia no puede costearse un robot nuevo, se encuentra con un robot dañado con solo un 5% de funcionalidad. Desde ese momento, el Barney intentará hacer todo lo posible para hacer funcionar al robot de nombre Ron, naciendo entre ambos un vínculo que les llevará a descubrir el verdadero significado de la amistad en un mundo de algoritmos y redes sociales.

Lo que debes hacer es dejar tu celular e ir a ver “Ron da error”, ya que es una película ideal para toda la familia en la cual te vas a divertir pero también entrarás en razón de lo que verdaderamente debe importar en nuestra vida, en especial por esa dicha que tenemos de relacionarnos con los demás, conocer gente que más adelante se pueda convertir en nuestros mejores amigos y saber apreciar lo que somos y tenemos al formar parte de una familia, no tener temor a la soledad y aceptar a los demás tal cual son.

La animación es agradable, los personajes que aquí vemos son el claro ejemplo de los jóvenes de nuestra actualidad y la aventura llega a grandes proporciones cuando el rechazo y la soledad que experimenta nuestro protagonista, lo lleva a iniciar una nueva cercanía con un personaje especial del que sin duda su error es una gran virtud que posee y díganos que lo viene a rescatar del mundo.

Entrañable relato de amistad en la era online donde damos más importancia a un like en nuestras redes sociales, pero que gracias a su sinceridad y honestidad al momento de presentarnos la historia, te permitirá llenar tu corazón de esperanza.