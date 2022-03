Crítica: RED

Debo reconocer que de inicio, la nueva película de Disney y Pixar no estaba logrando del todo cautivarme. Si bien su animación es impecable y el colorido es extraordinario, la historia, al presentarnos la vida de Mei me gustó, pero comenzando la narración decae al no ser del todo atractiva, pero descubierto el significado del valor entre hijas, madres y abuelas, el amor inquebrantable toma fuerza y nos lleva a una experiencia bonita de amistad, aventura adolescente y mucho fanatismo hacia una BoyBand.

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

“Red” es un claro ejemplo de una película que debemos ver con calma aún cuando va dirigida especialmente para el público infantil, ya que entre el estresante descubrimiento de identidad de una joven acelerada por su edad y que no acepta del todo la maldición que por años ha formado parte de su familia, tenemos un maravilloso retrato de la adolescencia, del cuidado de los padres hacia los hijos, de lo malo que puede resultar el ser muy exigentes consigo mismo y con los demás, del amor que existe entre los verdaderos amigos y de esa importancia de cuidar y respetar el legado de nuestra familia, aquellos que hacen hasta lo imposible por cubrir siempre nuestras primeras necesidades.

Junto a ella viene un grupo de amigas intenso, cada una de personalidad distinta y muy divertida que las amolda perfecto en su manera de sobrevivir dentro de la escuela, donde además nuestra protagonista es señalada de ser una cerebrito por el clásico chico molestos del colegio, pero es algo que a ella le tiene sin cuidado, ya que adora ser la mejor, en especial para demostrarle a su madre que puede serlo, algo que en su tiempo ella lo hiciera con su abuela.

Esta película es divertida, nos regala situaciones muy increíbles (guisantes ataca do un concierto de pop), pero vamos, estamos hablando de Disney y ellos tienen permitido todo, porque corte a su final, nos brinda demasiada nostalgia y aprendizaje, además se apoya de tradiciones milenarias de otras culturas, todo comandado por una historia que trata sobre nuestras vidas.