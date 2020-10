CRÍTICA: Rebeca

Asegúrate de siempre amar a la persona correcta, de saber sus secretos antes de enamorarte, de tener la fuerza necesaria para luchar por lo que quieres sin que nada ni nadie pueda derrotarte en el camino; que no te importe la clase social a la que perteneces, el objetivo es que seas feliz. Un clásico jamás podrá ser superado, existe un cariño especial hacia él por llegar en un momento en el que lograra reconocimiento, y de paso, hacerse de premios.

Es así como Netflix dio su apuesta por uno de ellos y estrena, 80 años después, una nueva versión de “Rebecca”, cinta que fue furor en 1940 y ganó el Óscar a mejor película cuando Alfred Hitchcock la dirigió, siendo una adaptación de la novela escrita por Daphne du Maurier.

Una mujer recién casada se muda a la imponente mansión Manderley de su esposo, donde deberá convivir con la siniestra ama de llaves y la sombra de la difunta señora de la casa, aquella que por lo visto era la favorita de todo aquel con el que convivía, fuera un ser humano o un animal.

Ben Wheatley es el encargado de dirigir este trabajo que ahora es protagonizado por Lily James, de la cual he de decir formalmente que es uno de sus mejores roles, y es que en lo personal sus inicios como “Cenicienta” no fueron de lo mejor, al menos tiene mayor soltura en la actualidad y mayor presencia, y aquí, dentro de la imponente ambientación que veremos cortesía la gran mansión, ella destaca, no es opacada por los demás personajes y brilla por su energía y los hermosos vestuarios que luce; junto a ella también figuran Armie Hammer y Kristin Scott Thomas.

La película mayor a dos horas es lenta, debemos tener presente este motivo para que podamos disfrutarla si la tomamos con calma, ya que el desarrollo comienza como un bello cuento de hadas en donde una chica que quiere comerse al mundo y que trabaja para una tirana, encuentra al amor de su vida, un millonario que la lleva a vivir con ella al pedirle matrimonio en poco tiempo, pero ello trae momentos de suspenso junto a una serie de complicaciones que vivirá dentro de aquel hermoso lugar que guarda secretos, donde la presencia de aquella popular mujer que ahora no está, la llevarán a dudar si en realidad hizo lo correcto al juntar su vida a la de ese hombre que la rescató, hasta el detonante de la trama que llega ya muy cerca del final en una conclusión que es aceptable, solo que falla al faltarle una poco más de fuerza.