Crítica: QUERIDO EVAN HANSEN

¿Estás preparado para vivir una experiencia que va a cambiar tu vida? Déjame decirte algo estimado lector, no importa la edad que tengas, quiero que recuerdes algo muy importante: Tú no estás solo. Te lo repito: Tú no estás solo! Aun cuando la oscuridad llega estrepitosamente, cuando necesites a alguien que te apoye, y cuando estás destrozado en el suelo, siempre te encontrarán, así que deja que el sol llegue radiante, si miras alrededor, ten por seguro que te encontrarán, porque recuérdalo, tú no estás solo.

Así quiero iniciar al hablar de uno de los mejores libros que me permití leer este año titulado “Querido Evan Hansen”, que en realidad inicia su aventura como un musical basado en las novelas escritas por Steven Levenson y dirigido por Michael Greif, el cual ha logrado gran éxito al hacerse acreedor de varios premios y que ahora arriba a nosotros como una adaptación cinematográfica dirigida por Stephen Chbosky, y que resulta triunfar al tratarse de una carta de amor a la igualdad, a la comprensión, pero principalmente a motivarnos para siempre ayudar y decirle lo mucho que amamos a las personas que están a nuestro alrededor y a los que podemos ayudar si se encuentran pasando por momentos difíciles.

Una carta que nunca debió ser vista, una mentira que nunca debió ser contada, una vida que nunca soñó que pudiera tener. Evan Hansen está a punto de obtener lo que siempre ha querido: una oportunidad para finalmente encajar; él es un estudiante de último año de secundaria con trastorno de ansiedad social, con un brazo enyesado el cual se embarca en un viaje de autodescubrimiento y aceptación tras el suicidio de un compañero de clase, Connor, del que afirma ser su amigo, lo que lo lleva a convivir con su familia y trata de darles un poco de paz y esperanza ante la difícil situación que están viviendo, y es gracias a un video que se hace viral donde expone la amistad con el joven, que se crea una fundación a favor de las personas que se han quitado la vida, esto con la finalidad de rescatar aquel lugar que Evan y Connor frecuentaban por su amistad, aquella que nunca fue real.

El libro, a la par de la película, es un fuerte golpe al corazón, es inevitable no permanecer en un estado de nostalgia y ansiedad al saber la gran mentira que se ha creado, la cual se suma al dolor que ya existe de una familia que ha perdido un hijo y que posteriormente se sumará a las terribles consecuencias que el protagonista ocasiona, pero sepamos algo, Evan no es un chico con maldad, su misma situación, lo vivido con su propia familia (un padre que lo abandona y lo deja solo con su madre), los problemas económicos y también un intento de suicidio, es lo que abre ese mundo atractivo que tanto deseaba, siendo el que lamentablemente lo consiguiera por medio de una mentira que de fondo representaba pertenecer, no midiendo el riesgo que corría al nunca confirmar que la supuesta carta encontrada por los padres del joven, dirigida a él, en realidad no era un texto suicida, sino uno de los tantos trabajos que a Evan le solicitaba su terapeuta.

Imposible no amar la interpretación de Ben Platt, nos va a hacer llorar en varias ocasiones por la fuerza vocal y el valor interpretativo en cada una de las melodías que este musical nos brinda con poderosas letras que se nos van a quedar impregnadas, y lo que más se agradece, es que también predominan los diálogos, dejando las canciones para los momentos claves de la trama que respetan por completo la esencia del libro.

Con él también tendemos a una excelente Julianne Moore (como su madre) y la cual nos regala un momento muy importante en una de las canciones finales que interpreta, sumándose Kaitlyn Dever (la chica ideal del protagonista y hermana del joven fallecido), Amy Adams y Danny Pino (como los padres que se encuentran viviendo un fuerte duelo) ante la pérdida de su hijo (interpretado por Colton Ryan), sin dejar de mencionar a Nik Dodani y Amandla Stenberg, a los que podríamos considerar los “amigos más cercanos” del protagonista, quien en realidad está experimentando una etapa tan difícil de soledad y tristeza, situación que no le permite abrir los ojos para entender que no es malo pedir ayuda y que es mejor hablar para dejar de lado todo aquello que nos está absorbiendo por dentro, derivado de algunas cosas que no han sido sanadas desde la infancia.