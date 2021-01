Crítica: Prom

Las películas y las series de hoy en día abordan diversos temas que en el pasado no veíamos con tanta naturalidad por culpa de que las productoras optaban por cuidar el “qué dirán” y sentían miedo de que los proyectos resultaran un fracaso y la cuestión económica no les favoreciera. Mostrar temáticas gay, de lesbianismo o racismo, nos permite estar conscientes que debemos tener mente abierta, algo que siempre debió existir, por lo que es correcto aceptar toda diferencia, puesto que al final de cuentas todos somos seres humanos.

Y aquí es donde puedo ubicar a Ryan Murphy, un creador que con el paso de los años ha logrado obtener un sello muy particular, es por eso que “The Prom”, disponible Netflix, nos presenta un musical con un cast integrado por varios actores de renombre, creando una magia que nos invita a disfrutar y amar la diferencia que en nosotros pueda habitar.

Esta cinta sigue a Emma, una joven adolescente lesbiana que vive en un pequeño y conservador pueblo de Indiana, EU. Un día rompe los esquemas de sus habitantes cuando anuncia que irá acompañada de su novia al baile de graduación, por lo que algunos directivos y la mayoría de los padres de familia llegan a una determinante negación. Será entonces cuando un grupo de excéntricos personajes de Broadway, que últimamente no han logrado tener gran éxito en sus presentaciones, acuden a su ayuda después de buscar la necesidad de dar un giro a sus carreras y apostar más por la ayuda social, para así volver a retomar el interés de su público, el cual al parecer, los han ido olvidando.

Este proyecto representa el primer largometraje oficial de Murphy para una plataforma, y el principal atractivo son sus actores: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells y Keegan-Michael Key, quienes forman parte de esas celebridades que están desesperadas por lograr obtener atención nuevamente, pero es en Jo Ellen Pellman y Ariana DeBose, donde cae el peso al ser las jóvenes protagonistas, cumpliendo con sus interpretaciones: La primera decidida a no sentir miedo por su preferencia y darse el lugar que merece, mientras que la segunda sufriendo en silencio la tensión que le genera su madre (interpretada por Kerry Washington) quien desea sea perfecta y exitosa, no dándole confianza para revelarle su preferencia.

La película en general puede no ser del agrado de todo el público, en especial porque el género musical siempre resulta muy arriesgado, pero las letras hacen buen juego de conexión con la historia; los actores lucen cómodos con sus roles. Streep luce maravillosa, aunque en algunas escenas nos recuerda mucho a “Mamma mía”; Corden es carismático y muestra energía; faltó presencia de Kidman, en especial por el grado de potencia que puede dar en sus interpretaciones, además no podemos negar que algunos momentos coreográficos son más espectaculares que otros, pero en general el desarrollo de la cinta va bien, los vestuarios son atractivos y el elenco como tal, tanto adultos como jóvenes, destacan y nos hacen pasar un buen momento acompañando a la protagonista, quien después de sufrir un engaño terrible durante su muy esperado baile (que resulta falso), opta por tomar las riendas de su vida al exponer, a su manera, su identidad, invitando a no esconderse, a disfrutar el amor que debe ser igual para todos, para que la vida sea más sencilla. La historia es muy básica, pero el resultado invita a la reflexión, es esperanzadora y emotiva.