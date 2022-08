Crítica: ¡NOP!

Para poder definir y entender lo que acabamos de ver en ¡Nop!, es correcto mencionar que la trama sigue a los dos hermanos propietarios de un rancho en Hayward, lugar de doma de caballos de Hollywood. En medio de un árido paraje, nada ni nadie irrumpe en su tranquila rutina, hasta que un día su padre fallece de la manera más extraña y con ello comienzan a ocurrir sucesos que volverán la vida de los protagonistas en una escalofriante pesadilla, esto en su afán por saber un poco más sobre lo que está ocurriendo.

Debemos dejar en claro algo: Lo más reciente del director Jordan Peele, a quien recordamos por “Huye” y “Nosotros”, no se trata de una cinta enfocada en los ovnis como la mayoría de las personas nos fuimos con la finta desde que se dio a conocer su tráiler, en realidad se trata de una película que se enfoca en nuestra adicción al espectáculo, y eso es algo que queda resumido a la perfección en la primera frase que nos ofrece al inicio: “Arrojaré inmundicias sobre ti, te haré vil y te convertiré en espectáculo”…, todo reflejado en cada uno de sus personajes que de alguna manera persiguen su propio éxito con el fin de lograr un objetivo personal que les permita triunfar en la vida, salir del lugar donde habitan, ser reconocidos o por simple morbo, algo que en la humanidad predomina de forma constante.

Esta no es una película fácil de digerir, comenzando por su título que en realidad hace referencia a la respuesta tradicional que el ser humano brinda al momento de enfrentarse a un fenómeno extraño que no del todo comprende, porque aquí lejos de ver un objeto en el aire que se parece a un platillo volador no identificado, en realidad es un monstruo, es decir, somos nosotros mismos reflejados en ese “ser” que consume todo lo que está a su paso y que se permite la libertad de desecharlo para volver a consumir y consumir, no dejando de hacerlo; aquí es donde nos permitimos conocer el interior del mismo al tiempo en que los personajes que son succionados, en la mayoría público expectante por algo a lo que no darán crédito, es lo que los lleva a experimentar una situación llena de sufrimiento, dolor, en donde frente a tus ojos se retuercen y gritan de desesperación sabiendo que sus días en la tierra han terminado, todo por haber estado en el lugar incorrecto, por culpa de ellos mismos.

¿A qué nos invita el director con esta película que ha generado toda clase de comentarios encontrados?, a aprender a ignorar, porque es ahí donde está el secreto para que no nos afecten algunas cosas como seres humanos, para no dejarnos vencer, porque desgraciadamente nos convertimos en adictos al espectáculo, a saber sobre los demás en lugar de trabajar en uno mismo, en lugar de buscar mejorar y ayudar al otro sin esperar nada a cambio.

Aquí tenemos una mezcla de suspenso que por momentos causa estrés por el ritmo en que la cinta se muestra, en donde el deseo de los personajes es grabar a como dé lugar lo que están viviendo, a esa experiencia que habita en el cielo, que hace a los animales, principalmente caballos, volar por los aires; en donde algunas veces no sabemos medirnos y nos arriesgamos por conseguir lo que queremos sin importar lo que nos pase, esto en una cinta llena de simbolismos, donde el director se permite dejarnos pistas de lo que estamos viendo, en donde esos pocos personajes se unen por un mismo fin, escapar de su realidad para tener una mejor vida.

Sin lugar a dudas una película perturbadora desde el punto de vista personal, algo intrigante que deberás no ver solamente en una ocasión, ya que seguirás encontrando detalles que evocan a clásicos de antaño en donde no necesariamente teníamos que ver violencia explícita para sentir terror, lo cual parte de un descubrimiento tan insólito como escalofriante…