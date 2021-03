Crítica: NOMADLAND

Pues bien. Hablemos “Nomadland”, la recién ganadora en la pasada entrega de los Globos de Oro como Mejor Película Drama y Mejor Director. Inolvidable, así es como puedo englobar este trabajo en el que su quietud en narración nos permite, a todos aquellos que estamos acostumbrados a experimentar y disfrutar lo que es la soledad, a vivir lo que siente su protagonista, aquella que después de sufrir un fuerte golpe emocional, el dolor y la pérdida, se permite tomar una decisión y opta por un estilo de vida en libertad, con la naturaleza, permaneciendo así alejada de los suyos no porque estos fueran malas personas, por el contrario, siempre ha tenido su apoyo y cobijo; pero ella, al ser libre, vio agradable la necesidad de estar consigo misma y comenzar a meditar en lo que es vital para su vida: tratar de superar, intentar desprenderse un poco para poder olvidar.

Fern es una mujer que, tras el colapso económico de una empresa en una zona rural de Nevada, decide subirse a su furgoneta y echarse a la carretera convertida en una nómada moderna, dispuesta a descubrir cómo es la vida en los márgenes de la sociedad convencional; está basada en “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century”, libro de no ficción de Jessica Bruder que se editará próximamente en español.

No puedo catalogar esta cinta como un drama de esos intensos porque la idea de la directora Chloé Zhao siento que nunca fue por ahí, ya que la intensidad, las ganas de salir adelante y de sentirse útil de su protagonista (interpretada por una fabulosa Frances McDormand y lo cual podemos ver en cada uno de los trabajos que desempeña como es dentro de Amazon y la labor que ahí se realiza, y limpiando baños públicos) es lo que la hacen ser fuerte ante todo lo que se enfrenta; no la veremos llorar, pero sí tiene muy presente el recuerdo de su esposo al cual extraña y del cual no se ha quitado su anillo; y es que junto a ella viene una serie de personajes especiales que en el camino se vuelven sus amigos, quienes la ayudan y ella también; existe la posibilidad de un nuevo amor, pero deseosa de su nueva libertad, se permite el silencio y la soledad no de forma triste, sino abundante de esperanza y paz.

Cabe destacar que en este retrato lleno de sensibilidad, se cuenta con la presencia de los nómadas reales Linda May, Swankie y Bob Wells, quienes serán una especie de mentores y compañeros de Fern en este viaje recorriendo el paisaje del Oeste de Estados Unidos, por lo que sumado a su fotografía y musicalización, tendremos una de esas piezas que sencillamente nos llevamos al corazón, cual ejemplo para aquellos que experimentan ese alejamiento, situación que no siempre es fácil.