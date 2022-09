Crítica: NO TE PREOCUPES CARIÑO

La polémica cinta dirigida por Olivia Wilde se estrena en las salas de cine protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles.

“No te preocupes cariño” es una muy buena película digan lo que digan, poco parecida a “Las mujeres perfectas”, pero Florence Pugh es extraordinaria y opaca por completo a Harry Styles! Elegante, sofisticada, con música de antaño que acompaña los bellos paisajes, vestuarios, peinados y aquellas casas de ensueño, con matrimonios perfectos y estilos de vida a la que todos desean aspirar, pero toda aquella perfección esconde la eterna lucha de los hombres por querer dominar a las mujeres, hasta que ellas dicen BASTA!

Podemos justificar nuestros actos viniendo del amor que sentimos por la persona que está a nuestro lado y que se supone, por los cánones que dicta la sociedad, será quien esté ahí en las buenas y las malas, para superar todo aquello que podemos enfrentar en nuestro matrimonio; pero cuando una de las partes tiene mayor éxito y triunfa en lo profesional, el celo y la envidia nace en el otro para lograr llevarlo a realizar actos inimaginables en donde busque su propio beneficio en lugar del mutuo.

Mucho se ha dicho de los problemas a los que se enfrentó la cinta dirigida por Olivia Wilde, quien también actúa como parte de la misma con un personaje clave en la historia (una mujer que no superó una pérdida en el pasado y acepta vivir la realidad inexistente en físico pero sí en su mente), pero lejos de que tiene muchas similitudes con otras cintas, pero acompañada de escenas visualmente bien logradas, momentos de tensión y suspenso, su historia llega en un momento muy importante de empoderamiento femenino para dejar de lado aquella idea que se tiene de que el hombre debe mandar y la mujer debe obedecer.

Alice (Pugh) y Jack (Styles) tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental de la compañía en donde los hombres que trabajan para el Proyecto Victoria de alto secreto viven con sus familias. El optimismo por el estilo de vida de la sociedad en los años 50 que tiene el Director General, Frank (Pine), -visionario corporativo y Coach Motivacional de Estilo de Vida- ancla todos los aspectos utópicos de la vida diaria y unida en el desierto. Mientras los maridos pasan todos los días dentro de la sede del Proyecto Victoria, trabajando en el “desarrollo de materiales progresivos”, sus esposas -incluida la elegante compañera de Frank, Shelley (Chan)- se dedican a disfrutar de la belleza, el lujo y el desenfreno de su comunidad.

La vida es perfecta, con todas las necesidades de los residentes cubiertas por la empresa. Todo lo que piden a cambio es discreción y un compromiso incuestionable con la causa de la ciudad de Victoria. Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria, y por qué. ¿Cuánto está dispuesta a perder Alice para sacar a la luz lo que realmente ocurre en este paraíso?… actualmente, y acomodando todas aquellas piezas que se le van presentando de un rompecabezas mental que no puede controlar, es lo que le permite tener las respuestas para ver que la perfección tiene un alto precio por pagar, y ella ya no está dispuesta a hacerlo más.