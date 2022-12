Crítica: NAVIDAD CONTIGO

Lo que podemos destacar de “Navidad contigo”, disponible en Netflix, es ese toque y sabor latino que tiene impregnado en su historia, que si bien es de lo más cliché en cuestión de amor y cosas bonitas que ocurren en la época de paz y felicidad, también ofrece situaciones que se sienten muy nuestras como lo es la música en español, una fiesta de quince años y la realización de tamales, logrando con ello una comedia romántica ligera en donde una Estrella Pop cumple el sueño de una fan y de paso encuentra a su persona ideal.

Angelina está cansada de su vida, a pesar de ser una estrella de fama mundial. Ya no le motiva la música y no encuentra inspiración para crear nuevas canciones. Al acercarse la Navidad se ve obligada a crear una nueva canción sobre esta festividad, la cual deberá realizar ya que de lo contrario será despedida de su disquera por considerarla una chica un poco “pasada de moda”. Para ello, acude a un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Nueva York. Allí no solo descubrirá de nuevo el espíritu de la Navidad y encontrará una canción para volver a cantar, también se enamorará de un fan, maestro de música, que quiere conocerla, el cual en sus años juveniles formó parte de una banda de cochera y que hoy en día es un padre de familia que cuida a su hija quinceañera, la cual filma un video cantando una canción y en la cual su padre toca, mismo que por azares del destino encuentra la artista y decide visitarlos para iniciar una aventura llena de calor familiar.

En “Navidad contigo” tenemos otro regreso, el de Freddie Prinze Jr. a las películas y qué mejor manera que en una cinta navideña donde comparte créditos con Aimee García, quienes logran una buena química en pantalla y a la que se suman personajes secundarios pintorescos muy clásicos de este tipo de filmes, que si bien son de bajo presupuesto, dejan un buen sabor de boca por su mensaje y sus ganas de empalagarnos de momentos melosos, siendo una comedia romántica simple pero divertida y sincera con un toque muy latino que se agradece en su música y costumbres.