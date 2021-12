Crítica: NAVIDAD CANCELADA

Películas navideñas tenemos para aventar, pero desde que las plataformas tomaron un lugar importante, estas han llegado en gran cantidad. Muchas de las historias que se estrenan para esta temporada presentan temáticas típicas que ocurren en Navidad. Y este es el caso de la nueva película de HBO MAX “Navidad cancelada” la cual gracias a la buena química de sus protagonistas, a la historia de drama familiar con tintes de comedia y a que el mensaje no se pierde, le permite destacar y es disfrutable por toda la serie de enredos que presenta por culpa de una hija que no acepta a la nueva novia de su padre.

Cuando el padre de Emma y su enemiga de la escuela secundaria comienzan a salir, ella se embarca en una misión para separar a la feliz pareja después de que su padre insiste en que pasen las vacaciones juntos. Todo esto trae de vuelta varias situaciones que Emma creía haber superado y esto no es cierto, logrando con ello una avalancha de situaciones incorrectas en las que todo se saldrá de control.

Como seres humanos tenemos situaciones que no aceptamos, principalmente aquellas que van hacia el lado emocional, es por eso que la protagonista no medirá las consecuencias de sus actos y el daño que hará a lo que más quiere en este conteo hacia la llegada de la navidad: La madre de Emma murió hace dos años. Ella todavía sigue en duelo, pero cuando llega a ver a su padre para Navidad, descubre que él ya tiene una nueva novia. Y no es cualquier mujer, es una compañera de con la que ella tiene cuentas pendientes desde que estaban en la escuela y por las cuales hace tiempo no se veían, llevando a Emma a decidir que esa chica intenta separarlos.

Y el mayor acierto aquí es tener a Dermot Mulroney como el padre, y quien sin duda es siempre ideal para este tipo de películas, comedias románticas de temporada, sumándose a él Hayley Orrantia como la hija, y Janel Parrish como la nueva novia y a quien recordamos como uno de los personajes claves de la popular serie “Lindas mentirosas”.