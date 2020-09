CRÍTICA: Mulán

Ser fan de una película de animación con la que creciste, y que ahora se convierta en un Live Action, tiene por misión cumplir con demasiadas expectativas, ya que hablamos de realizar un pequeño viaje a nuestra infancia y, sea de paso, darle la bienvenida a una nueva etapa en la que dicha historia, que nos dejó marcados por alguna razón, es ahora la que tiene la oportunidad de pertenecer y ser conocida por una nueva generación. Por debajo de “Pocahontas” (que es mi personaje y película favorita de Disney) está Mulán, esa intrépida joven que lo arriesga todo por amor a su familia y a su país hasta convertirse en una de las mayores guerreras de la historia de China.

Como sabemos, la historia de esta animación recibió muchas críticas; y a la actual se le sumaron una serie de cambios como la ausencia de algunos personajes, el hecho de que no contaría con las clásicas canciones y, a una semana de su estreno en cines, fue sometida a una pausa cortesía el Coronavirus, por lo que finalmente fue estrenada en la nueva plataforma de la casa del ratón, y en lo personal, superó mis expectativas, y me encantó.

Cuando el emperador de China decreta que un hombre de cada familia debe servir en el Ejército Imperial para defender al país de los invasores del norte, Hua Mulán, la hija mayor de un condecorado guerrero, decide ocupar el lugar de su padre enfermo. Haciéndose pasar por un hombre, Hua Jun, se enfrenta a constantes desafíos y deberá aprender a canalizar su fuerza interior y a aceptar su verdadero potencial. Un viaje épico que la convertirá en una reconocida guerrera y le permitirá ganarse el respeto de una nación agradecida… y de un padre orgulloso.

Debemos dejar un poco de lado el recuerdo del clásico para darle la oportunidad de distinción al trabajo realizado por la directora Niki Caro: Tenemos emoción dentro de la narración de esta historia; Liu Yifei, como protagonista, destaca y muestra gran empoderamiento como una mujer aguerrida, firme en sus decisiones y leal a su familia; de fondo durante toda la película podremos escuchar el score fiel que se nos hará automáticamente familiar, los vestuarios y escenografía son espectaculares; situaciones icónicas de la animación están aquí y agradan en su representación; los efectos visuales son de calidad y las coreografías están bien realizadas en las escenas de batalla, aderezándole atractivos movimientos de cámara.

Puede que se respire un faltante de emotividad como lo tenía la cinta animada, pero hablamos de una película con mayor fuerza, lealtad, valentía y verdad, con miras a la devoción de la familia; los personajes sufren un cambio de nombres que de principio nos cuesta un poco familiarizarnos, pero eso no quita de lado el que se disfruta cada una de las cosas que proyecta; Mushu (ahora como Ave fénix) y el “Grillo de la buena suerte” como un simpático ser humano, son parte de los cambios, y lo mejor, en la guerrera no existió como prioridad el enamoramiento fugaz (que tiene lugar aquí), pero no con la fuerza que tenía la película de 1998, amén de la avalancha y su emocionante secuencia.

La espera valió la pena y eso lo sentimos cuando los dos temas de Christina Aguilera suenan en los créditos finales, incluido “Reflejo” en su nueva versión.