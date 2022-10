Crítica: MUERTE MUERTE MUERTE

¿Qué tanto confías en tus amigos? ¿Qué tanta confianza tienes con tu nueva pareja? ¿Qué tanto estás dispuesto a creer cuando algunos secretos sean revelados de alguien que creías conocer y que forma parte de tu círculo cercano?

Pese a que esta película de terror posee todos los clichés del género que te puedas imaginar, funciona por el desarrollo de su historia, la buena actuación de todo el elenco juvenil (algo muy difícil de encontrar hoy en día), el suspenso es el adecuado, incluye un toque de sangre como buen slasher, y en cuestiones técnicas la paleta de colores neón envueltos en oscuridad, el sonido y la música electrónica de la que está acompañada, nos permite ver que aún podemos encontrar muy buenos trabajos juveniles; mis respetos para su final que es una verdadera tomada de pelo que nos encanta.

Un grupo de siete amigos adinerados prepara una fiesta en una recóndita casa durante un huracán y debido a que el tiempo no les permite salir de ese lugar, deciden comenzar a jugar a un juego llamado bodies, bodies, bodies, en el que hay que resolver falsos asesinatos. Debido a las mentiras y secretos que tienen entre ellos, el juego comienza a salir mal y los lazos de amistad comienzan a romperse. Sin embargo, pronto descubren que se ha producido un asesinato real y tienen que buscar nuevamente al asesino entre ellos.

“Muerte, muerte, muerte” no es para nada lo que esperé, por el contrario, me brindó más y eso es gracias al buen trabajo que representa al momento de mostrar las problemáticas de cada uno de lo jóvenes con sus vidas superficiales, sumado a la falta de aceptación personal entre ellos y el candado camino por demostrar quién es más, un claro reflejo de la problemática social que existe desde siempre y que con la llegada de las redes sociales se detonó mayor, es decir, cuando haces hasta lo imposible por demostrar algo que no eres, acompañado de engaños, infidelidades y el abuso de alcohol y drogas que nunca deja nada bueno.

En lo personal resulta muy interesante la forma en que van ocurriendo las muertes, lo que va permitiendo sembrar la duda entre los sobrevivientes con la finalidad de dar con el responsable, pero cuando pensamos que ya nos había dejado con un buen sabor de boca, llega su revelación en la etapa final que nos toma por sorpresa por la forma tan absurda por la que se detonó un problema mayor el cual bien se pudo evitar, pero ante la inmadurez de estos jóvenes, las consecuencias fueron fatales por culpa de ellos mismos.