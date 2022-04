Crítica: MORBIUS

Después de los cambios de fecha en su estreno, provocadas por la pandemia mundial, es como llega a las carteleras de cine “Morbius”, una película que ligeramente ya no esperábamos y la cual podemos definir como un intento por ser entretenida pero es superada por su trama aburrida, no posee efectos especiales sorprendentes, y de la que se tiene la idea que desprenda más historias dado su par de escenas post crédito en donde un personaje de antaño regresa y se hace mención de otro muy querido por los fans.

El Doctor Michael Morbius (Jared Leto) es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Para curarse y dar una respuesta a su trastorno, en el proceso, se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Aunque debería haber muerto, tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere dones como fuerza, velocidad, capacidad de ecolocalización, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última oportunidad, pero ¿a qué precio?

Este Spin-off del campito, uno de los villanos más conocidos de Spider-Man, creado por Roy Thomas y Gil Kane, principalmente se enfoca en la relación de dos amigos que padecen una enfermedad y día a día luchan por sobrevivir, pero ante la desesperación de ver que esto no ocurre, uno de ellos toma la iniciativa para comenzar a trabajar en la cura que necesitan y con ello convertirse en las personas que desean, aquellas que gocen de salud.

Dirigida por Daniel Espinosa, tiene como atractivo principal el estar protagonizada por Jared Leto, quien sabemos siempre se entrega en cuerpo y alma para interpretar a sus personajes, pero aún con su profesionalismo y estando junto a Matt Smith, quien lleva en los hombros el papel de villano; Jared Harris que vendría siendo el mentor y Adria Arjona el interés romántico del personaje principal, los personajes se sienten son química y no logran conectar con el público.

El detalle, pese a tener aceptables efectos especiales y brindar una introducción rápida a manera de presentación de los personajes, existe un faltante que principalmente cae en lo tibio que se siente la historia, siendo regular en su resultado por el peso de su atraso, en donde el CGI no ofrece nada nuevo y en general resulta inconexa, reflejando el que en realidad el estudio no tenía bien definido lo qué quería presentar y a dónde quería llegar con esta película que no ha logrado estar a la altura de las expectativas que se tenían.