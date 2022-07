Crítica: MINONS NACE UN VILLANO

No podemos negar que desde la aparición de “Mi villano favorito” en 2010, de la que se desprendió una aceptable segunda parte en 2013 y una no tan efectiva tercera en 2017, los personajes que acapararon nuestra atención total fueron esos de color amarillo, con sus overoles de mezclilla y a los que no se les entendía absolutamente nada en su habla, pero de los que sabemos son fanáticos de las bananas y de causar enorme caos a su alrededor…

Al decir eso es referirme a los Minions, aquel grupo que es seguidor fiel del villano Gru y que lograron tener su propia película en 2015, la verdad muy fallida, pero que con eso los hizo mantener su presencia todo este tiempo para ahora formar parte de un nuevo proyecto que da continuidad a esta saga de la que la misma Universal no se imaginó el éxito que alcanzaría.

Es como llega “Minions: Nace un villano”, y en la cinta haremos un viaje a los años 70, donde encontramos a un adolescente Gru que crece siendo un gran admirador de “Los salvajes seis”, un supergrupo de villanos. Para demostrarles que puede ser malvado, Gru idea un plan con la esperanza de formar parte de la banda al tiempo en que estos eliminan a uno de los integrantes y están en busca de un remplazo, pero nuestro protagonista, al ser de corta edad, es rechazado de la forma en que más le duele y por ello roba un artículo preciado para este grupo de ahora cinco elementos, quienes tratarán de recuperarlo. Por suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos, pero en especial tendremos la presencia destacada de Kevin, Bob, Stuart, quienes tratarán de solucionar un problema causado por otro de los personajes amarillos.

En verdad pensé que tendríamos más de lo mismo, y es claro que lo tenemos cuando una franquicia comienza a sentirse un poco gastada, pero la naturalidad de las ocurrencias de los pequeños personajes sin duda nos harán reír a carcajadas por no más de una hora y media en donde encontraremos acción, adrenalina, mucha música y looks de los setenta, y de paso, sabremos cómo conocieron a Gru y llegaron a su vida para quedarse.

Pieza importante es el reconocimiento al doblaje mexicano, nuevamente con Andrés Bustamante, y la presencia de varios personajes que formarán parte de las historias en las cintas que ya vimos, solo que más jóvenes, por lo que esta quinta entrega bien puede ser considerada como un retrato al origen de Gru, lo que lo motivó a convertirse en villano y cómo fue que sus incondicionales Minions, con sus ojos tiernos a los que no les puedes decir que no bajo la lluvia, arribaron a su hogar para acompañarlo en sus futuras fechorías.