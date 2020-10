Crítica: MI PERRO TONTO – Tour Francés 2020

Para mi gusto, de las películas seleccionadas para el Tour de Cine Francés 2020, esta es la mejor, principalmente por el tema tan sencillo que aborda ante las complicaciones existenciales que habitan en una familia que con el paso del tiempo ha estado descompuesta, no fracturada porque en realidad sí existe amor entre ellos, pero quienes comienzan a experimentar la separación y en ella encuentran la solución a muchos de sus problemas temporales.

Henri es un escritor de mediana edad en crisis. ¿Y quiénes son las personas responsables de sus fracasos, su abstinencia sexual y su dolor de espalda? Su esposa y sus cuatro hijos; sí, suena extraño afirmarlo, pero ese ha sido el motivo por el que no ha podido concluir un nuevo libro que logre ser un éxito como el primero, aquel que escribió hace 20 años y que fue un Best Seller, el cual lo haga olvidar por completo el fracaso de los siguientes (escritos cuando ya era padre). Justo en el momento crítico en el que está haciendo un balance de su vida y que comienza a no sentirse cómodo, un perro de metro y medio decide instalarse en su casa. A pesar de los intentos de toda su familia por echarlo, y que el amor incondicional de su mujer comience a flaquear, este perro al que deciden llamar “Estúpido” se convierte en el nuevo mejor amigo de Henri y le ayudará a entender que en la adaptación al cambio está su verdadera felicidad, solo existe un pequeño detalle, la nueva mascota es gay y eso le traerá una serie de problemas a su nuevo dueño, situaciones que lo invitarán a hacer un análisis para tratar de comprender el rumbo no positivo que está llevando en su vida.

La paciencia y la sencillez con las que nos narra la historia el director y también protagonista Yvan Attal agrada, desde la perspectiva del escritor frustrado que comienza a sentir la necesidad de estar solo: Ama a su esposa desde siempre pese a que le fue infiel, quiere a sus hijos, a cada uno con su personalidad complicada y distinta, aunque estos sean unos mantenidos y nunca se han tomado la molestia de entenderlo a él; pero qué pasa, son parásitos a los que ya no está dispuesto a soportar, siendo ella la que los encaminara a eso y ahora deben experimentar la despedida de uno a uno del hogar.

El reparto muestra muy buenas interpretaciones, dejando principalmente nuestra atención en la pareja en la que incluimos una siempre excelente Charlotte Gainsbourg, sin dejar de mencionar al perro, que es el responsable del entendimiento.

Son dos horas de película, pero es tan deliciosa por las reflexiones que maneja, la comedia bien colocada y que nos hace carcajearnos, y por tener drama apostado más hacia lo emocional.