Crítica: MEGAN

Mis expectativas creo que eran altas, y esto ha sido un enorme fiasco, ya que estas no se cumplieron porque estamos ante una película de terror (que es carente de suspenso), que resulta aburrida, se siente como un abanico de situaciones demasiado forzadas en donde no destacan las actuaciones ni sorprende tanto la tecnología aun con la crítica que se hace hacia esos avances que están remplazando las actividades comunes de los seres humanos, además resulta poco creíble y no cabe espacio para sentir como aceptable la presencia de esta muñeca que de maldad no tiene nada, esto en comparación con lo logrado por Chucky hasta la fecha, ya que él al menos tiene carisma.

Gemma es una ingeniera robótica que de repente debe cuidar a su sobrina Katie luego de que sus padres murieran. Al no estar preparada para hacerse cargo de velar por alguien más, decide utilizar a “M3GAN” un prototipo tan realista que parece una niña de verdad. Ha sido programada para ser la aliada perfecta de una pequeña. Puede pasar tiempo con la niña a la que está unida, escucharla, aprender de ella y ser su maestra a la vez. En un principio, parecerá una de las mejores ideas, pues Katie la pasará bien con su nueva amiga robótica. Sin embargo, la niña artificial empezará a mostrar su lado oscuro.

Si bien la producción de la película es buena, la presencia de Megan resulta difícil de aceptar como muñeca, ya que es más que obvio que detrás de ella existe un ser humano que le está dando vida, lo que le resta total atractivo aún cuando manejan sus movimientos con un sonido robotizado.

Sorprende el argumento de cómo la tecnología en nuestra actualidad está dejando de lado las actividades que normalmente realizábamos con la familia y los amigos, como charlar, convivir y saber cómo se encuentra alguien emocionalmente, pero esa misma tecnología es la que hoy en día nos asusta.

Las escenas de terror son lo más light que nos podamos imaginar, no se muestran gráficamente, solo la pequeña Violet McGraw es lo más rescatable por sus cambios repentinos de humor derivados del accidente en el que pierden la vida sus padres y ese apego que logra con la muñeca, de ahí en fuera la historia de fondo es aburrida, muchas situaciones quedan al aire y nunca explota eso que nos prometían, algo que nos sorprendiera.