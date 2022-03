Crítica: MADRES PARALELAS

El cine de Pedro Almodóvar tiene un sello característico. Como bien puede no gustarle a todo el público, existen también aquellos que aprecian sus proyectos por el potencial de sus actores (principalmente las mujeres que siempre han estado al frente de sus proyectos), situación que sale a relucir por sus excelentes interpretaciones desgarradoras, que brillan dentro de ambientes con problemas comunes de la vida, dotadas todas ellas de una personalidad que les permite ser intensas.

Si a esto sumamos la explosión de colorido, los cálidos paisajes, la vestimenta sofisticada con prendas particulares, al igual que las historias, hoy por hoy resulta una exquisitez ser parte de un nuevo proyecto del director, y es como “Madres paralelas” llega a Netflix para presentarnos una historia que bien ya pudimos ver en otras cintas, pero que aquí tiene un toque distinto enfocado hacia la difícil decisión de una mujer profesionista exitosa a la que le cambia la vida.

Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde van a dar a luz. Ambas están solteras por diversos motivos y se quedaron embarazadas por accidente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una adolescente, está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean por los pasillos del hospital. Las pocas palabras que intercambien en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que por casualidad se desarrolla y se complica, afectando a sus vidas de forma decisiva con el paso del tiempo, un destino que las hizo volver a estar juntas por un pequeño detalle: sus hijos fueron cambiados al nacer.

Sin duda Penélope Cruz brinda una solvente interpretación que podríamos considerar la mejor de su carrera: una mujer independiente que no ve en un hombre la necesidad de tenerlo a su lado para poder cristalizar el sueño de ser madre, sin saber que aquel ser pasajero le abrirá los ojos al tiempo en que decide conocer a su supuesta hija y no existe un despertar en cuestión de cariño repentino, lo que siembra la duda en ella y opta por una prueba que confirmará sus sospechas, ya que a quien está criando, no resulta ser su madre biológica; es ahí donde entra Milena Smit, joven inexperta que sufre un pasado doloroso desde la separación de sus padres, de una madre que es actriz tardía y que viaja por el mundo y que ahora vive en angustia por volverse independiente y superar el abuso del que fue parte con sus amigos, de inicio poder criar ese nuevo ser que llegó a su vida y que lamentablemente pierde la vida súbitamente al poco tiempo de su nacimiento; y ahí es donde habitará la tristeza de una mujer que además de sufrir por tener al retoño incorrecto, es ahora el dolor de saber que el suyo falleció.

Con tintes de drama bien colocados, situaciones románticas que van desde lo pasional hasta lo lésbico, de una comprensión entre dos mujeres de distintas edades que aún buscan lo que realmente quieren de su vida, de saber que la verdad saldrá a flote y deberán enfrentarla por el bien emocional de ambas, es lo que no brinda esta cinta de grata maestría del director.