Crítica: LILO, LILO, COCODRILO

Me atrevería a decir que es muy difícil encontrar alguna película infantil que valga la pena, más cuando se trata de un live action que incluye personas, ya que la interacción entre ellos muchas veces no suele ser buena, y ese es el problema con “Lilo, Lilo, Cocodrilo” la cual incluye a un carismático protagonista pero con una historia de fondo desangelada y una nula química entre los personajes a su alrededor; además los momentos musicales no son atractivos aún cuando cuenta con la voz de Shawn Mendes.

Basada en la serie de libros best-seller de Bernard Waber nos lleva a conocer a la familia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) los cuales se trasladan a la ciudad de Nueva York; su joven hijo Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y a sus nuevos amigos, pero peca de ser antisocial. Todo cambia cuando descubre a un cocodrilo cantante que vive en el ático de su nueva casa al que le encantan los baños, el caviar y la buena música.

Como es de imaginarnos, los dos se hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por el malvado vecino Mr. Grumps (Brett Gelman), los Primm deben unirse con el carismático dueño de Lilo, Héctor P. Valenti (Javier Bardem), para demostrarle al mundo que la familia puede venir de los lugares más inesperados y que no hay nada malo en un gran cocodrilo cantante con una gran personalidad.

La película provoca algunos momentos de nostalgia, la risa es mesurada y eso se nota en el público infantil que no del todo está atento a la historia, pero aún cuando sabemos cuál será el final de este personaje que sufre de pánico escénico al momento de estar frente a un público numeroso, lo que le impide cantar, es lo que le resta muchos puntos pare hacerla entretenida e ideal para recordar, ya que contiene demasiadas situaciones clichés.