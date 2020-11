CRÍTICA: Las Brujas

Hagamos un pequeño viaje a nuestra infancia, allá por 1990 cuando la inocencia existía, teníamos enorme cantidad de sueños por cumplir y sencillamente nuestras actividades consistían en divertirnos, ser niños buenos y cumplir con nuestras labores escolares.

Un día mi papá llegó a casa con una película de nombre “Las Brujas”, y enseguida el miedo se apoderó de mí porque por ese tiempo las cintas de terror no eran de mi agrado; pero esto era distinto, ahí nos contaban la historia de un pequeño niño que había perdido a sus padres en un accidente y por ese motivo ahora viviría solo con su abuela, aquella que le narraba cada noche historias sobre esas mujeres que escondían un terrible secreto, aquellas que usaban guantes largos, pelucas porque eran calvas y los zapatos les incomodaban porque no tenían dedos.

En especial a ellas les gustaban deshacerse de los niños (aquellos que se acababan de bañar y que les provocaba un olor desagradable); ante una enfermedad de la abuela, se ven obligados a hospedarse en un hotel de lujo, para que ella pueda recuperarse mejor; y es ahí donde comienza la aventura de un lugar infestado de estas mujeres, entre ellas, la temible Gran Bruja, la cual había preparado una poción mágica para convertir a todos los niños de Inglaterra en ratones…

Esa magia hasta hoy en día habita en todos aquellos que disfrutamos de esta película, basada en el libro de Roald Dahl y que fue un creador de historias para niños con un cierto toque especial, entre las que destacan “Charlie y la fábrica de chocolate” o “Matilda”, de las que también ya vimos algunas versiones cinematográficas.

Cada una de sus narraciones son especiales, y antes de ver la que ha sido considerada como un polémico remake, me permití leer el libro dos días antes del estreno para descubrir, después de muchos años, que varios de los personajes y situaciones que ocurrían en la cinta que hoy es un clásico, no estaban por ninguna de las páginas que leí con enorme curiosidad, pero eso me hizo reaccionar aún con mayor alegría mi amor por la versión original.

Y fue como me preparé para disfrutar de esta conmovedora historia en la que viajamos a 1967, y dejando a un lado el recuerdo de la primera, con la finalidad de disfrutar la nueva propuesta en la que Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón figuran como productores, es lo que me permitió decir: VALE LA PENA COMPLETAMENTE pese a que se toma muchas libertades en su adaptación.

Nunca, jamás, una nueva versión le llegará a los talones a la original, pero también es correcto aplaudir el hecho de presentar a las nuevas generaciones una historia tan inocente que hoy en día puede servir para dar un poco de alegría a los niños de nuestra actualidad, y pese a que Anjelica Huston es y siempre será LA MEJOR, Anne Hathaway logra brillar y dar su mejor esfuerzo por ser una muy buena actriz (aún con la cantidad enorme de efectos visuales con la que la veremos y que es lo que le da el valor importante a su original que hizo un enorme esfuerzo en su maquillaje y superar tantas limitaciones), para mi gusto cumplió como la gran bruja y lo hizo bien (con todo y su gato que ahora se llama Hades).

Pasemos a la maravillosa Octavia Spencer, totalmente sensible y noble como ella sabe hacerlo, la encargada de dar ese toque de ternura y familiaridad como la abuela y es adorable; y Stanley Tucci, aún con su limitada presentación, también logra un buen papel como el gerente del hotel.

Tenemos escenas con secuencias que están narradas en el libro y que antes no habíamos visto, eso se agradece (adiós a la niña del cuadro, hola a la niña gallina); a los ratones se les suma Daisy, que es propiedad del protagonista y que también habla, haciendo buena química entre ellos, bien por la ambientación y los elegantes vestuarios; en general la producción de esta versión 2020 es destacable, por lo que viendo la serie de cambios a comparación del libro, me quedo tranquilo porque estos fueron buenos.

Si me faltó más impacto y presencia del resto de las brujas, aquí no las identificamos mucho en cuanto a personalidad; a la gran bruja le metieron un toque cómico que la verdad no debió ser; extrañé la famosa escena del bebé siendo lanzado por el acantilado en su carriola (escena que no existe en el libro) y también a la asistente de la gran bruja (que tampoco existe en el texto), pero eso es lo que nos lleva a un final distinto, mitad similar al libro, mitad una nueva propuesta de narración que nos da lugar a saber más sobre qué ocurrió con el paso de los años una vez que la villana principal fue derrotada y el largo camino que la abuela junto a los ratones iniciaron para destruir a todas las restantes del mundo.