Crítica: LA REENCARNACIÓN DEL DEMONIO

Confieso que tenía la esperanza de que esta nueva versión, reinicio o como le quieran llamar de “Jeepers Creepers” valiera la pena para hacerle justicia a esa gran película que el director Victor Salva nos entregó en 2001, y que pese a ser de bajo presupuesto, encantó a las audiencias fanáticas del género de terror por darnos a un personaje totalmente tétrico con una historia que causaba miedo, en donde fuimos parte de las desventuras que pasaron dos hermanos que se encontraban en la carretera en el momento equivocado, pero de la que sin duda se aplaudió el que no utilizara muchos efectos digitales y apostara por la creación a la usanza de las películas de antaño, con escenarios reales y maquillaje destacado.

Pero con la llegada de “La reencarnación del demonio” solamente me resta decir que será la peor experiencia que se puedan imaginar para todos fans de la original a la que le siguió una segunda parte en 2003 que se defendía y continuaba con la historia, y una sorpresiva tercera parte, que esperamos por mucho tiempo y que llegó en 2017, donde si bien maneja una relación con las anteriores y su final es atractivo por el regreso de Trish Jenner, la hermana sobreviviente y que busca hacer justicia por la pérdida de su hermano Darry, la película no obtuvo la aceptación esperada por la presencia de lo digital.

Pero la nueva película de 2022 nos lleva durante la celebración del primer Horror Hound Festival, al que han acudido fanáticos del terror de todas partes, entre ellos Chase y su novia Laine, quien se ha visto “obligada” a participar y a medida que se acerca el evento, Laine comienza a experimentar premoniciones inexplicables y visiones inquietantes relacionadas con el mito urbano del “Creeper”. En pleno calor del festival y entre el frenesí del fanatismo, las cosas comienzan a salirse de control cuando se hacen ganadores de una estancia en la casa de este personaje que forma parte de una leyenda urbana, por lo que la sangre comienza a aparecer, y Laine cree que algo sobrenatural ha sido convocado y que está en medio de todo ello.

Creo que el principal problema de esta nueva reinvención es lo artificial que se siente por los malos y poco logrados efectos especiales tan notorios que le resta el valor emocional que tenía la primera, vaya, es un set total de pantalla verde en la que todo ha sido creado posteriormente y son mínimos los detalles reales; a esto le sumamos la presencia del villano, que si bien físicamente se parece, carece del toque tétrico que proyectaba el original, además es demasiado incomoda la nula química que existe entre los personajes que se muestran totalmente ajenos y de los que no conocemos su vida más allá de lo que platican.

Por momentos sentimos la presencia de un aire muy al estilo “Halloween Resurreccion”, la causante de que dicha franquicia de Michael Myers casi muriera por el pésimo resultado y por la que Rob Zombie tuvo que entrar al quite para volver a darle inicio, lo que hizo que llegáramos a la excelente trilogía que está por entregarnos su final, pero aquí la comparación es por ese toque de fanatismo moderno en el que le quisieron inyectar la presencia de tecnología y costumbres de los jóvenes de hoy en día pero sin ser un soporte adecuado para la historia, que como tal no es su fuerte ni mucho menos llega a algo en específico al no explicar absolutamente nada, solamente como un pretexto de mostrar una galería de muertes sangrientas sin motivos al querer inyectarle una trama que no logra encajar.

Si vas a hacer una secuela o reboot de un clásico, procura hacerlo bien y no destruirlo como lo acabamos de presenciar.