Crítica: LA PEOR PERSONA DEL MUNDO

¿En realidad sabes lo que quieres para tu vida? ¿Te sientes conforme con el rumbo que estás tomando? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz?… Estas dudas son las que se plantea esta comedia romántica, que ofrece un análisis de aquellas decisiones que tomamos, de lo que en realidad necesitamos para existir y que todo aquello que pueda lucir perfecto a nuestro alrededor, no precisamente es lo más correcto para nosotros.

Julie se encuentra en plena crisis existencial. Está a punto de cumplir 30 años y aún no sabe si su vida tiene algún tipo de sentido. Mantiene una relación sentimental con Aksel, un escritor de éxito mayor que ella y que formar una familia, plan al que Julia no está dispuesta a unirse. Una noche en un fiesta conoce a Eivind. Al poco tiemppo de su encuentro, Julie ha roto con Aksel, se ha lanzado a una nueva relación pero aún sigue sin saber qué es lo que quiere en su vida, ni para ella misma.

“La peor persona del mundo” somos todos, aquellos que nos enfrentemos a una serie de dudas que nos lleva a cambiar de un lugar a otro, de optar por no tener el deseo de formar una familia, de ser indecisos en ciertos aspectos, y eso es lo que refleja esta cinta, de la cual su director Joachim Trier, ofrece un retrato de la búsqueda del amor ideal, durante cuatro años y en varios episodios, de una mujer (una excelente Renate Reinsve), que se encuentra navegando por aguas turbulentas en su vida, tanto de forma personal por no definir una profesión con la que se sienta cómoda, como en su relación de cuento de hadas no es del todo aceptada y que lucha por encontrar su camino, experimentando alejamientos inesperados, que ella cree correctos, con la finalidad de ser parte de una vida más realista sobre quién es realmente.

Importante destacar una de las secuencias que a mi punto de vista es el reflejo de un enamoramiento entre dos personas que no pueden estar juntas, pero que antes lo prohibido, el mundo se detiene a su alrededor porque sienten un llamado profundo para iniciar algo aun cuando no han concluido, cada uno por su parte, la relación que llevan.

Esta es una propuesta que brinda al espectador algunos de los conflictos a los que nos enfrentamos como personas: A qué dedicarte, a quién querer, o qué hacer cuando se te está acabando el tiempo; habla de no saber quién eres, y al final, nos lleva a entender que hay que transformarse, rechazar las expectativas impuestas por la sociedad, de cambiar y aceptar que no somos ni buenos ni malos.