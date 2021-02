Crítica: LA MELODÍA DE TU CORAZÓN

Abre tu corazón y permite sentir la letra de estas canciones, de ese amor que despierta en dos seres que estaban destinados para estar juntos, para crear magia, para luchar por su sueños, para superar el pasado y experimentar un presente lleno de emociones e ilusiones, de piezas musicales que llenan de esperanza y que nos permiten viajar a universos en donde solo existe la felicidad.

Un cantautor con talento y un tecladista con intuición encuentran la armonía y el amor mientras viven juntos sus sueños y su pasión por la música. Un cantante de espíritu libre cuyo amor por la música lo tiene actuando en las calles, la vida de Kang In Soo (InSoo) gira completamente en torno a ella y espera algún día convertir esto en una carrera de tiempo completo, pero hacerlo no es fácil, por lo que con la ayuda de su amigo Choi Min Sung (Baek Seobin), graba sus actuaciones y las sube a YouTube. Yoon Sang Yi (Lee Sang), teclista que trabaja en una importante compañía discográfica, siempre está buscando nuevos talentos. Después de tropezar con los videos de In Soo, Sang Yi se ha convertido en uno de los mayores fans del cantante. A medida que los dos viven y trabajan juntos, su relación crece y, poco a poco, comienzan a florecer nuevos sentimientos. Uno tímido, el otro deseoso de demostrar de lo que está hecho; uno crea una ilusión en su mente sin saber que se estaba apoderando de su corazón, el otro necesitaba encontrar su camino en la vida sin imaginarse que eso lo encontraría en esa persona que se convertiría en su alma gemela y le permitiría tener la confianza necesaria para existir, disfrutar, volver a sonreír y, principalmente, vivir.

Netflix lo logra al traer hasta nosotros “La melodía de tu corazón”, película coreana que apuesta por el amor entre iguales, por esos chicos maravillosamente interpretados Kang InSoo, artista y miembro del grupo de idols MYNAME, y Lee Sang cantante y bailarín del grupo de idols IMFACT, con una temática gay llena de ternura, respeto y sentimiento, de preocupación del uno por el otro, de crear fuerza para transformar todo en hermosas piezas de conexión entre ambos, proyectando así la igualdad, el amor.