Crítica: LA MADRE

Creo que a los thrillers de acción al final de cuentas no podemos pedirles mucho más que logren mantenernos entretenidos desde el inicio y que el final dispare por completo nuestra adrenalina, no importando si la historia es coherente y si las actuaciones valen la pena. “La Madre”, la nueva película protagonizada por Jennifer López sale a flote y es aceptable, más no memorable; una asesina con formación militar sale de su escondite para proteger a su hija, de la cual se separó en su nacimiento por seguridad y a la que no conoce, todo esto de unos despiadados criminales sedientos de venganza.

De eso va este trabajo que cuenta con varios momentos de tensión en el que veremos a la protagonista pelear con todo, esto con la finalidad de proteger a su hija, la cual también tiene ciertos dones similares y que le permitirán salir bien libradas de aquellos hombres que no descansarán hasta eliminarlas.

Pese a que las secuencias de pelea no del todo ofrecen algo espectacular, y que muchas de sus escenas se acompañan de bastantes momentos clichés típicos de este género, con una serie de apariciones de extras que corren peligro como unas monjas, niños y una boda, además de situaciones muy increíbles, y la presencia del mexicano Gael García Bernal como villano, al final cumple con mantenernos entretenidos, pero lamentablemente es una de esas películas rápidamente olvidables por insípida.