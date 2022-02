Crítica: LA LLAMADA DEL DIABLO

Todo buen fan de las películas de terror sabe qué leer los nombres de Lin Shaye y Tobin Bell es garantía de que en cuestión de interpretaciones serán muy buenas, ya que ambos han logrado hacerse de un nombre y un respeto especial al formar parte de las mejores cintas que se han estrenado en los últimos años (entiéndase “El conjuro” y “Saw: Juego macabro”).

El detalle no es que “La llamada del diablo” sea una película mala, por el contrario, resulta interesante su score que juega un poco con esos sonidos extraños y poco comunes que hacen sentir la cinta moderna aun cuando está basada la historia en los 80’s, siendo ese estilo característico que se utilice para el acompañamiento musical en trabajos actuales, además apuesta por una interesante propuesta que lejos de ser poco creíble, se acepta.

En el otoño de 1987, Edith Cranston (Lin Shaye) una anciana sospechosa de ser bruja muere de manera inesperada, a raíz de esto su esposo Edward Cranston (Tobin Bell) invita a un grupo de adolescentes que la atormentaban en vida a llamar a un teléfono instalado en el interior de su ataúd para invocarla desde el más allá, esto con la finalidad de ganarse una buena cantidad de dinero si logran aguantar en la misma por un minuto. Aunque no creen en lo que les dice el anciano, se llevan una gran sorpresa cuando alguien del otro lado de la línea les contesta y los amenaza con mostrarles lo que es convertir su vida en un infierno, es decir, hablan con la propia Edith.

Parte de las fallas de esta cinta son las interpretaciones de los cuatro adolescentes que no presentan buena química; la vestimenta ochentera por parte de la única chica es la adecuada, pero el vestuario de los jóvenes (fanáticos de jugar maquinitas) no es el adecuado; los efectos visuales son malísimos y no provocan el suspenso necesario, y varias de las pesadillas recaen en situaciones de problemática familiar y acciones incorrectas realizadas por los jóvenes durante su época de infancia, por lo que en general la película no sorprende del todo y desperdicia por completo la unión de actores principales a las que pudieron sacarle mejor provecho.