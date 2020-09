CRÍTICA: La isla de la fantasía

Existen películas que por más que uno trate de salvarlas para encontrarles algo interesante, es totalmente imposible, y ésta es una de ellas… Si bien el cine de suspenso y terror juvenil ya está más trillado que nada, puede que hoy en día encontremos algunas cintas que por lo menos aporten algo atractivo, y no puedo negarlo, “La isla de la fantasía” lo tiene por ese giro argumental que le dieron a lo que es en sí la historia original, pero es tan lamentable el resultado, que a cada minuto pareciera que entra en nosotros una desesperación por llegar al fin de este martirio.

Después de ganar un concurso, un diverso grupo de personas llega a Fantasy Island, una particular y paradisíaca isla que alberga un resort, regentado por Mr. Roarke (Michael Peña que podría decir es el único que vale la pena). Se trata de un lugar en el que todo es posible, y que ofrece a sus visitantes la posibilidad de vivir una fantasía relacionada con sus vidas, mediante una experiencia de inmersión diseñada a medida. Pero, pronto descubrirán que la isla no es lo que ellos creen, y se convertirá en su peor pesadilla.

Iniciemos por mencionar que esta es una producción de Blumhouse y Sony Pictures, quienes actualmente le han mostrado principal interés a este género por ser uno de los que más taquilla deja en cine (sean bodrios o no), pero al tratarse de un remake de la serie homónima de terror emitida en televisión durante los años 70, todo lo que aquí vemos es totalmente absurdo y lo peor es que tan rebuscada quisieron hacer su historia, que terminaron destrozándola más, ya que es precisamente su justificación lo que aquí no funciona, además tiene actuaciones planas, y eso que hablamos que como protagonista tiene a Lucy Hale, a quien recordamos por su participación en la serie “Lindas mentirosas”, pero la superficial información que tenemos de todos estos chicos que llegan a la isla en un inicio (de quienes solo el motivo de uno de ellos es interesante), no es suficiente, y los nuestra ajenos durante todo el tiempo, además sin complejidad alguna, y llegando el famoso clímax de conexión (algo ya demasiado trillado y que nos recordó a “Destino final”) no lo sentimos suficiente como para haber aguantado más de una hora y media.

Lástima porque viene de una productora de buenas y novedosas cintas de terror y suspenso, pero aquí no lo lograron, por el contrario, pareciera que fue realizada con el afán de tener algo que proyectar y se olvidaron por completo de respetar lo que de inicio parecía atractivo en el trailer con una propuesta original y que es meramente deficiente, de la que sólo sus primeros 15 minutos valen la pena y después todo es un calvario lleno de imagines paradisíacas con humor metido con calzador.