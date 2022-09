Crítica: LA HUÉRFANA, EL ORIGEN

Allá por 2009 se estrenó una película de terror llamada “La huérfana”, obteniendo gran éxito y destacando principalmente por tener como protagonista a la actriz Isabelle Fuhrman, la cual interpretaba a una villana que aparentaba ser una niña y que con el paso del tiempo cometió una serie de asesinatos en los que varias familias cayeron en el juego de creer que se trataba de una pequeña indefensa necesitada de amor y cariño, situación que fue la sensación entre el público por la gran sorpresa que nos llevamos al revelarse su identidad.

No la esperábamos, pero me atrevo a decir que “La Huérfana 2: El origen” supera por completo todas aquellas expectativas que tuvimos y eso es gracias a que está de regreso de Esther de la forma en que lo necesitábamos: Con una narrativa interesante que justifica el inicio de toda esta maldad, cuenta con buenas interpretaciones, en donde se suma la excelente Julia Stiles, la ambientación es la ideal y nos hace vivir una experiencia llena de violencia, dejando como plato fuerte el giro argumental que no veíamos venir.

Leena Lammer es una mujer que sufre de hipopituarismo. Después de que consigue escapar del psiquiátrico ruso en el que está recluida y viaja a EU, se hace pasar por Esther, la hija perdida de Katie y Richard, un matrimonio de alta sociedad, quien a la par de su hijo mayor, cuidan su imagen pública. Con el paso de los días, Katie se convence de que Esther no es quien dice ser, mientras que Richard no está de acuerdo, es así como inicia un camino en el que Lena trata de separarlos y causa muchos problemas entre la familia, pero el pasado oscuro de Lena y de la propia madre quedará expuesto, lo que motiva a que una rabia terrible nazca y ocurra la primera matanza.

No todo es lo que parece, y es que trece años después, su protagonista nuevamente logra capturar la maldad necesaria y crueldad para hacerla una de las villanas favoritas de nuestros tiempos, ya que lejos de su imagen infantil y su vestimenta elegante de época, trae consigo trastornos que la motivan a matar a sangre fría con tal de lograr su objetivo que es la libertad, pero es el giro argumental que se nos presenta lo que por completo captura nuestra atención y le da el voto a favor de dejar de lado la idea de sentir que estábamos viendo la misma narrativa, porque aquí tenemos los hechos vividos con anterioridad, junto a una justificación que a los fans dejará satisfechos.

En cuestiones técnicas el ambiente frío, el sonido, las secuencias de asesinatos llenas de sangre, los momentos de suspenso y el recurso de trucos con cámara y las perspectivas forzadas para lograr dar la impresión de que Fuhrman es otra vez una niña angelical; son elementos que se destacan, sumándose al vestuario y prótesis fundamentales para obtener el resultado final, es decir, una experiencia ha valido totalmente la pena.