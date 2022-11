Crítica: LA FAMILIA MONSTER

Jamás imaginé que el maestro del terror Rob Zombie, aquel que ama lo Gore y que goza de las torturas explicitas en cada una de sus películas, fuera el responsable de crear y dirigir el Reboot de “La familia Monster”, aquella popular serie familiar de antaño en blanco y negro que encantó a varias generaciones y que hoy en día continúa estando en el corazón de sus fans, pero claro, con un toque de origen, humor muy ácido, excelente ambientación, impecables caracterizaciones y representaciones que van de la mano entre lo absurdo y nostálgico.

Partimos de las desventuras de una familia de monstruos que se muda desde Transilvania hasta un suburbio de los Estados Unidos, los cuales son objeto de señalamientos y miedo por parte de todas aquellas personas “normales” a su alrededor a los que temen y de los que salen huyendo; pero aquí el punto clave en la trama es la historia de amor más extraña jamás realizada. En ella conoceremos a Lily, la típica vampira de 150 años que está buscando al hombre de sus pesadillas… y un día se encuentra con Herman, un experimento verde de siete pies de altura con un corazón de oro que ha regresado a la “vida”. Conocerse se convierte en amor a primera vista pero desgraciadamente no todo va sobre ruedas ya que el padre de Lily tiene otros planes para su futuro, y estos no involucran a Herman, al cual no considera digno de su querida hija.

La nueva adaptación cinematográfica de la serie de televisión de los 60, es una bocanada de aire fresco que se agradece si te gusta ese tipo de películas desenfadadas de las que ya sabes a lo que vas, en especial desde la sorpresa de saber que detrás de todo esto está un director que jamás pensamos fuera el encargado de regresar la historia a nuestros días, y lo mejor de todo es que los roles principales están a cargo de sus actores de cabecera, por lo que aún es más difícil de creer después de verlos destripar personas y ser parte de extrema violencia en sus anteriores trabajos.

Jeff Daniel Phillips (Herman Munster), Sheri Moon Zombie (Lily Munster con todo y un delicado movimiento de manos) y Daniel Roebuck (el abuelo) y en verdad somos cómplices junto a ellos de sus diálogos con un humor muy negro pero que aquí hacen buena química aun sabiendo que en general se trata de una historia para la familia. Junto a ellos está la mítica Cassandra Peterson (Elvira) dando vida a Barbara Carr, la más importante agente inmobiliaria de Mockinbird Heights y cuyas andanzas se cruzarán en el camino de la mítica familia televisiva.