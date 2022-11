Crítica: LA EXORCISTA

Cuando uno va a ver una película de terror mexicano, sabemos de antemano que no podemos esperar mucho, y el problema principal de “La exorcista”, no es su mala producción y sus efectos especiales de bajo presupuesto, por el contrario, con poco intentan hacer mucho y las actuaciones son aceptables, en especial de su protagonista, pero la trama carece de interés y el guión es muy malo, por lo que resulta una enorme decepción.

Ofelia, una joven monja recién llegada al pueblo de San Ramón, se ve obligada a realizar un exorcismo a una mujer embarazada. La posesión parece haber terminado, hasta que Ofelia descubre que la presencia maligna está tratando de regresar al cuerpo de la víctima. Pero también la joven tiene un pasado oscuro del que se quiere olvidar.

Todo el asunto de posesiones y exorcismos en la actualidad ya no provocan miedo en el espectador promedio, y eso es por culpa que las historias ya están muy vistas y que no hacen algo por aportar un toque distinto al género, pero lo que sí debemos aceptar es que los directores Adrián García Bogliano y Elizabeth Avellan intentan salir bien librados de su película al prestar atención en tener una muy buena protagonista como lo es María Evoli, y además se permiten tener en su cast actores de la talla de Salvador Sánchez, Julio Bracho, Norma Lazareno, Tina Romero y Juan Carlos Colombo, pero esto no es suficiente con una historia plana que no llega a nada, que no aclara lo que ocurre y que de fondo no nos hace tener una familiaridad con los personajes.