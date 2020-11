CRÍTICA: La Citación

Películas con un toque polémico siempre llamarán la atención del público, en especial de aquellas en las que la injusticia y los malos comportamientos están de por medio. Hoy en día mucho se habla del poder de la mujer y la presencia que tienen, pero desgraciadamente mucho de aquello que escuchamos viene acompañado de situaciones desafortunadas en las que el abuso sobre ellas se hace presente en los trabajos, de dentro de la propia familia y en general en las actividades que realizan en su día a día.

Es ahí donde viajamos hasta Nigeria en una historia que está basada en hechos reales y que Netflix nos presenta en una cinta dirigida por Kunle Afolayan, en donde conocemos a una alumna brillante que arremete contra el cuerpo académico cuando denuncia a un carismático profesor muy bien preparado y ganador de varios títulos, por una serie de comportamientos extraños, que después de un tiempo, llevan a un intento de violación.

Como sabemos ella tiene las de perder ante los demás, sus propios amigos y su novio, quien previamente le había advertido que el tipo aquel no tenía buenas intenciones, le dan la espalda en un determinado momento cuando ella comienza a sentir que aquella amistad que estaba naciendo “de forma muy normal” no era más que un cruel ciclo a seguir de algo que por lo visto había sido parte de las actividades que este ser realizó con otras chicas en el pasado, quienes permanecieron calladas, y una (después de dar a luz a su hijo no reconocido) decide quitarle la vida y después ella misma, por lo que alzando la voz y soportando ser el centro de miradas de todos a su alrededor, incluida la prensa y las redes sociales, la motivarían para tomar la situación de la mejor manera y buscar una solución que resultase favorable, apoyándose también de su propia investigación al ate ciertas piezas de su rompecabezas que la invitan a descubrir la verdad.

La película funciona por sus actuaciones y por narrar la historia de forma en la que vamos conociendo los motivos actuales y pasados en dos tiempos, pero aquí el detalle es que dura poco más de dos horas y media y en muchos momentos se siente cansada y nos hace perder el interés ante un veredicto que indirectamente sabríamos su resultado; si la película durara menos podría ser más efectiva y evitaría caer en secuencias innecesarias y subtramas que no se sienten importantes.