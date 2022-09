Crítica: LA CHICA SALVAJE

Puede que para algunos esta película, que es la aceptación de la novela escrita por Delia Owens, no represente absolutamente nada y que se trate en sí de una novela “romántica” con tintes de thriller porque de fondo se enfoca en un asesinato, pero lo cierto aquí es que alejados por completo de lo “tradicional” que pueda resultar su historia, representa el empoderamiento femenino de una chica que vivió diversas experiencias que la hicieron convertirse en una mujer fuerte, que lejos de verse indefensa, tomó al toro por los cuernos y de paso se permitió la oportunidad de sentir amor, perdonar su pasado y transformar su arte en algo que podía permitirle vivir con lo más necesario.

Kya Clark, también conocida como “La chica salvaje” por los habitantes de Barkley Cove, es una joven misteriosa y que muy poco convive con el mundo exterior. Abandonada por cada uno de los integrantes de su familia, debido a la violencia que experimentaban con su padre, la muchacha pasara la mayor parte de su vida en las marismas del sur de Estados Unidos en los años 50. Cuando un hombre importante de la ciudad es encontrado muerto e inexplicablemente vinculado a Kya, ésta se convierte en la principal sospechosa del asesinato, lo que desatará la furia de los habitantes de aquel lugar y lo que representará para ella el estar expuesta ante el ojo público para demostrar su inocencia y quedar en libertad.

Si de algo peca esta cinta es que le falta fuerza pare entregar cada una de las situaciones por las que pasa su protagonista Daisy Edgar-Jones, de la que se habla tendrá muchas nominaciones en las próximas entregas de premios, pero aún cuando cumple con su participación en esta fusión de ternura y secretos, no es destacable; los personajes a su alrededor (los pocos amigos que tiene, su verdadero amor que por vario años perduró y la maldad reflejada en un hombre de pocos sentimientos el cual aparece muerto) también cumplen en sus papeles y logramos sentir conexión con sus narrativas, pero aquí lo que funciona en realidad es el ritmo de la historia al iniciar directo con lo ocurrido, al intercalar lo actual con lo vivido en el pasado para conocer su infancia y juventud, y el grado de sentimiento que le inyectan durante toda la secuencia final, ella ya como adulta y una autora exitosa, en la que es revelado un secreto importante que se sabía desde el inicio, algo que le restó esa sorpresa atractiva que esperábamos en su conclusión.

Lo más probable es que no todas las audiencias conecten con la cinta porque no es de aquellas memorables que uno recordará, porque recordemos que una adaptación nunca le hará justicia al libro, pero gracias a su buena intención de dar un giro en su final y su buena calidad de producción, al menos sale uno satisfecho de la sala de cine porque vimos un relato sobre el amor y la supervivencia que no encontró totalmente su cauce.