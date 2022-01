Crítica: KING’S MAN: EL ORIGEN

Puedo decir que mis expectativas no eran muy altas porque normalmente las cintas de época o aquellas que nos narran los inicios no suelen ser mis favoritas ni las mejores, pero vaya sorpresa que me llevé con la espectacularidad de “King’s Man: El Origen” que a bien tiene un elenco de primer nivel, varias secuencias de pelea bien logradas, y la historia envuelve el factor sentimental necesario para dar inicio a lo que después será un centro de encuentro muy especial dentro de una elegante sastrería.

Cuando un grupo formado por los tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia se une para desencadenar una guerra que matará a millones de personas, un hombre tendrá que luchar a contrarreloj para detenerlos, pero en el camino, y después de hacer una fiel promesa a su esposa recién fallecida de cuidar a su hijo, los años pasan y este crece, sintiendo la necesidad de enlistarse para la guerra mientras el malvado plan de fondo tiene a todos atentos a los mensajes que se filtran, obtenidos por diversos sirvientes que forman una red de espías.

La tercera película de la franquicia de la agencia de espionaje londinense no se trata de la continuación que los fans deseaban, ya que la primera realizada en 2014 logró un buen recibimiento, y con la segunda de 2017 no ocurrió así, obteniendo malas críticas aun cuando su nivel de producción y su cast fue similar, llevando a que el elenco también no sea el mismo, ubicando así la trama muchos años atrás con un tono totalmente distinto a lo que ya estábamos acostumbrados a ver, por lo que este cambio será bien o mal recibido por el público, esto con el fin de no solamente expandir la saga, sino refrescarla y presentarla a las nuevas generaciones.

Las interpretaciones del elenco son muy buenas, en especial los personajes de Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Harris Dickinson y Djimon Hounsou, en donde seremos parte de muchos momentos de acción e ingenio, sin faltar el drama e la relación de un padre y un hijo que se aventuran a la confianza, el trabajo en equipo y la realización de sus objetivos, siendo una propuesta muy arriesgada, en donde personajes como el de Rasputín, nos toman por sorpresa en cuanto a identidad y comportamientos que puedan resultar un poco incómodos debido a una escena en la que predomina el doble sentido, algo que no esperábamos por el grado de elegancia que siempre manejó la saga.