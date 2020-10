Crítica: HUBIE HALLOWEEN

Cuenta la leyenda que para ver una película de Adam Sandler se debe tener mucho estómago; con el paso del tiempo este comediante no ha logrado obtener los mejores resultados en sus películas, pero sí de algo ha destacado es por mantenerse vigente en diversos proyectos, donde recientemente se valora que lleve consigo a su gran grupo de amigos, y en “Hubie Halloween”, para Netflix, no fue la excepción; y sí, todos dirán que es la típica comedia gringa tonta y por momentos grotesca, pero no, aquí tenemos una comedia sencilla, que le apuesta aún más a lo familiar y con un humor ácido que funciona, entretiene y en plena temporada de películas de terror, llega para divertirnos (porque créanme, ya quisiera yo tener un Termo como el del protagonista que hace una y mil maravillas) y el cual le ayuda a salir bien librado de varios de los problemas que aquí veremos.

Hubie Dubois (Adam Sandler) es un bondadoso voluntario de la comunidad, también un tanto excéntrico, que se verá inmerso en un caso de asesinato en la noche de Halloween. A pesar de su dedicación a Salem, su ciudad natal donde tiene lugar la legendaria celebración de Halloween, tanto niños como adultos por igual se burlarán de Hubie en todo momento y sin piedad alguna. Claro que, este año, dependerá de él salvar Halloween.

Esta comedia escrita por Tim Herlihy y Adam Sandler, es dirigida por Steven Brill, y aqui el buen corazón se nota desde el principio con un protagonista que es enormemente noble, que pese a que todos lo atacan, siempre tiene el actuar correcto para no tomarse tan en serio las cosas, además de pecar de ser asustadizo y de no hablar bien (algo por lo que recibe muchas burlas), situación por la que su madre le pide tomar las riendas para que de una vez por todas se defienda y dé a respetar.

El espíritu de Halloween lo vamos a sentir por completo (en especial por la casa de Hubie que tiene un exceso de adornos) pero aun cuando hablamos de muchísimos personajes extras, las sorpresas en la historia entretienen y si hay una buena fusión entre sustos y carcajadas.

Entre las caras conocidas veremos a Kevin James, Maya Rudolph, Ray Liotta, Steve Buscemi y Rob Schneider, además de una camada de actores juveniles que cumplen, haciendo entre todos fusión con las diversas tramas donde no falta el romanticismo, así que no, aquí no estamos ante una comedia fallida como se le ha estado atacado en redes sociales, y es que la conclusión más honesta que podemos encontrar para el caso que ha vivido Sandler recientemente, es que no se trate de ser un mal actor, sino que toda la serie de comedias absurdas que ha hecho no han sido buenas, porque aquí, como Hubie tiene una participación correcta.