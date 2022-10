Crítica: HASTA QUE MUERAS

Puede que ésta resulte ser una película con una premisa muy sencilla, pero independientemente que representa el regreso de Megan Fox al cine (y que sabemos que no es una buena actriz), lo hace de una manera interesante al estar cobijada con este thriller que tiene buen suspenso y violencia física, ella como una mujer que sufrió un pasado muy doloroso y a su lado tiene un esposo en el que muy poco confía y la somete a vivir con miedo, lo que representa un calvario cada que celebran un aniversario.

En “Hasta que mueras” nos adentramos a una aparente infidelidad que es revelada cuando una pareja de enamorados tiene un encuentro en el que ella da fin al momento de decir que no podrán verse nuevamente y mucho menos al día siguiente porque celebrará su aniversario. Después de una velada romántica, con lujosos regalos, la tensión entre los esposos se hace presente y entendemos que no están viviendo la mejor etapa en su relación, por lo que una apartada casa del lago, tiene por misión mejorar las cosas para Emma, la cual despierta para su sorpresa esposada a su esposo, el cual se quita la vida frente a ella. Atrapada y aislada en pleno invierno, deberá luchar contra unos asesinos a sueldo que ahora irrumpen la casa para escapar del retorcido plan que su propio marido creo para vengarse por su infidelidad descubierta.

Como bien sabemos Fox no es una buena actriz, peca de ser demasiado acartonada y siempre le ha faltado mucha fuerza dramática, pero el ambiente elegante y frío en el que se maneja la historia y la poca interacción con más personajes, es lo que le permite salir bien librada en ese camino de denuncia que se hace hacia el maltrato a las mujeres y la violencia de la que son parte hasta dentro de su propia casa, pero entre secretos e infidelidades las cosas se tornan turbias cuando un personaje del pasado regresa para un ajuste de cuentas.

Lo que podemos destacar es el ritmo que lleva la cinta, lo que permite que vivamos una experiencia absorbente a tal grado que no perdamos interés en la historia aún cuando peca de ser un poco sosa y no aporta algo nuevo que nos permita recordarla, más que saber que no precisamente todos los aniversarios serán color de rosa y que aquello que dice “hasta que la muerte nos separe” se hará realidad.