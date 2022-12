Crítica: HASTA LOS HUESOS

La naturaleza de esta película es triste, donde la diferencia es señalada y eso es lo que no permite a nuestros protagonistas existir dentro del mundo normal como ellos lo hubieren deseado. A su alrededor existe sangre por necesidad, lo que lleva a la muerte, reflejándose el dolor del pasado y el deseo por la verdad de aquel origen al que pertenecen y del que no entienden por completo.

Cuenta la historia del primer amor entre Maren, una joven que está aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad, y Lee, un vagabundo con ideas muy intensas que vive marginado. Cuando se conocen, se unen en un viaje de mil millas que les lleva por carreteras, pasajes ocultos y caminos alternos en los Estados Unidos de Ronald Reagan. Pero a pesar de sus esfuerzos, todos los caminos conducen a sus aterradores pasados y a una última parada que determinará si su amor puede sobrevivir a su forma de ser.

Maren es abandonada por su padre ante un acontecimiento que él ya no puede soportar, y ella, a la deriva, inicia un camino hacia la búsqueda de respuestas por parte de su madre; en el camino existe mucho peligro, pero también siente la necesidad de encontrar cobijo, por lo que primeramente sintiéndose insegura con un hombre mayor que no le da confianza, da por azares del destino con un chico del cual rápidamente se enamora, que tiene un pasado un poco complicado con su familia y quien la protegerá rápidamente de todo mal, con quien experimentará un primer amor intenso, profundo, lleno de incertidumbre y de un hambre por devorar todo aquello que le permite seguir con vida, no importa que sea “Hasta los huesos”.

Esta fábula no es fácil, la cinta dirigida por Luca Guadagnino representa soledad, miedo, angustia y la necesidad de pertenecer y entender una naturaleza no tan clara; las actuaciones de Taylor Russell y Timothée Chalamet, con una imagen completamente abandonada, sucia y descarnada, vale mucho la pena, en donde también tenemos a un Mark Rylance completamente inquietante, misterioso, dolido y violento; y tendremos sangre, mucha sangre.