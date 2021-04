Crítica: GOZDILLA VS KONG

Ver a estos dos titanes en pantalla es todo un acontecimiento cinematográfico inundado de efectos especiales y un sonido que sin duda nos lleva a experimentar varias emociones.

Puede que desde el tiempo en que surgió esta idea tan descabellada, muy al estilo de lo que vivimos en “Alien vs Depredador”, “Freddy vs Jason” y más reciente “Batman vs Superman” (que se podría decir fue la que mejor librada salió en cuanto a críticas), las miradas de la enorme cantidad de seguidores que tienen este par de personajes estuvieron atentas de cada uno de los detalles del proyecto, con la fiel esperanza de que no se tratara del fin debido a un mal resultado; y la respuesta es no, ya que la cinta, que se estrenó en algunas salas de cine y que llegó directo a la plataforma de HBO, es un festín que si bien tiene una trama muy forzada, cumple con su propósito de entretener, pero aún mejor, de generar en nosotros una explosión de batallas que juega muy bien con cada uno de sus elementos.

“Godzilla y Kong” dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Kong y sus protectores emprenderán un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar. Con ellos está Jia, una joven huérfana con la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso. En el camino se cruzan inesperadamente con el de un Godzilla enfurecido que va causando destrucción a su paso por el mundo. El choque épico entre los dos titanes es solo el comienzo del misterio que se esconde en las profundidades del núcleo de la Tierra.

Algo nos queda claro en la cinta de Adam Wingard que forma parte del universo de monstruosos que se inició hace unos años y que ahora va en su cuarta entrega: Como es costumbre, el ser humano es el responsable del mal que pueda existir en la tierra y esto queda más que claro con el tema central de la cinta que apunta hacia el remplazo que se quiere hacer de Godzilla con la creación de un nuevo monstruo, denominado Mechagodzilla, aquel que vendría a representar a los seres humanos en cuestión de protección de desastres a los que se tengan que enfrentar en el futuro; ahí es donde parte el “pleito” entre nuestros protagonistas que se cruzan en el camino y el cual se ve minimizado después de “darse con todo” y descubrir que uniendo fuerzas es como podrán vencer a este nuevo villano que en realidad ha venido para deshacerse de los dos.

El reparto integrado por caras conocidas de las otras entregas y caras nuevas, cumplen con su participación, pero sin duda a quienes debemos destacar son los mexicanos Eiza González y Demián Bichir, quienes dejan atrás los clichés y tienen presencia muy importante dentro de la trama, claro, con un terrible final, ya que representan el lado de los villanos en esta cinta que debemos ver para disfrutar de sus impresionantes efectos visuales, independientemente del equipo al que pertenezcas, ya que se trata de un trabajo que está siendo considerado como el éxito rotundo de la pandemia.