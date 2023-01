Crítica: GATO CON BOTAS, EL ÚLTIMO DESEO

Por primera vez en más de una década, DreamWorks Animation presenta una nueva aventura en el universo de Shrek en la que el valiente forajido Gato con Botas descubrirá que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado factura. Gato ha gastado ocho de sus nueve vidas, aunque perdió la cuenta en el camino. Recuperar esas vidas llevará al Gato con Botas a su búsqueda más increíble hasta el momento.

Ahora las cosas ya no son tan fáciles, y el paso del tiempo le está cobrando factura a nuestro protagonista que ha llevado una vida llena de peligros sin importarle las vidas que ha perdido (la mayoría, por no decir todas, de forma tan absurda), por lo que deberá cuidar la última que le queda en su afán por encontrar esa Estrella que le permitirá pedir un deseo, pero en el camino se reencontrará con el amor, se hará de un nuevo amigo, y varios villanos se harán presentes para cobrar la recompensa que hay por él, no sin antes también poner de por medio varios deseos que todos quieren, entre ellos un hombre malo que colecciona objetos mágicos y quiere poseer toda la magia del mundo.

Nadie lo esperaba y sucedió, el regreso del Gato con botas es una realidad y todo parece indicar que esta aventura tendrá una continuación con la presencia del ogro verde y su familia, por lo que los fanáticos de estos personajes sin duda disfrutarán al máximo esta cinta en la que reirás a carcajadas, tendrás momentos de peligro, sin dejar de lado los emotivos, además contaremos con la presencia de un nuevo perrito que nos encantará.

No podrá faltar esa burla directa que le hacen a Disney tanto a su estilo de historias como a sus personajes tan conocidos, de los cuales harán mofa como es el caso de Pepe grillo; la animación en general es de calidad, aunque las escenas de acción se muestran un poco acartonadas, pero la magia de los nuevos mejores tres amigos hará que salgas de la sala de cine con una enorme sonrisa en el rostro.