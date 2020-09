CRÍTICA: Fuego negro

Se agradece que Netflix esté apostando por las creaciones mexicanas, ya que eso permite que varias de las películas que sufren el difícil camino hacia llegar al cine, puedan ver cristalizado su sueño de tener un espacio en una plataforma importante y así, ser visto.

Ahora, yo sé que el gusto se rompe en géneros, me encanta todo lo que tenga que ver con terror, pero seamos sinceros: En nuestro país es precisamente ese género el que menos logra tener buenos resultados y después de ver “Fuego negro” (como me ha ocurrido en otras cintas), me pregunto ¿por qué hacer este estilo de películas que no vale la pena para nada?

Franco es un sicario que reniega constantemente de su pasado, todo con la intención de encontrar a su hermana desaparecida. Su misión lo lleva a hospedarse en un hotel que encierra un gran misterio, un lugar donde se presentan sucesos sobrenaturales. Así veremos personajes deformes, monstruos y seres atemorizantes.

Una historia llena de sangre con varios momentos de tensión, así es como nos vendieron la idea en donde absolutamente todos están sobreactuados, y eso que hablamos de buenos actores como Tenoch Huerta, Erendira Ibarra (que siempre se empeña en realizar el mismo estilo de papel) y Mauricio Aspe (que aquí está pésimo como villano), lo que convierte este intento de thriller dirigido por Bernardo Arellano, en algo que pretendía ser un homenaje a las cintas de antaño y que cae en lo teatral, lo que lleva a efectuar una serie de diálogos entre los personajes muy procesados.

Eso sí, la locación, la fotografía, iluminación y el sonido son de reconocer, ahí se nota la dedicación, haciendo lucir un lugar tan descuidado y deprimente como algo atractivo de manera visual. El problema son los efectos tan chafas como la aparición de espectros y sumamos la escena de la pelea tan insípida, mal realizada que hasta lástima causa, sin dejar de lado la secuencia final; además las actrices quisieron ser mostradas como mujeres fatales, mientras que los hombres como poderosos amos de la noche, llevándonos por una historia tan enredada que en verdad resulta una pérdida de tiempo y no aporta absolutamente nada al género.