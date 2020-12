Crítica: FELIZ NOVEDAD

Debemos entender algo… La perfección NO EXISTE! Tal cual somos debemos amarnos y aceptarnos, los defectos son parte de nosotros y con ello viene eso que nos hace ser distintos a los demás. Siempre se le dedica mucho tiempo a cuidar las apariencias con tal de alejarnos del famoso “qué dirán”, pero dentro de una familia, eso jamás debe existir.

Vaya sorpresa nos regala esta temporada navideña esta película que ya está en cartelera y disponible en algunas plataformas; “Feliz novedad” viene a romper un poco con lo establecido por las cintas de esta época, abordando una trama inclusiva, pero también trayendo de la mano una serie de situaciones que resultan comunes dentro de los integrantes de un núcleo, pero que aquí quedan expuestas ante la desesperada necesidad de una perfección que no debería ser el motor para el resto de sus vidas.

Esta comedia romántica, escrita y dirigida por la actriz Clea Duvall (Inocencia interrumpida) cuenta la historia de Abby y Harper, una pareja lesbiana estable, feliz y con diferentes aspiraciones. Cuando se acerca la reunión anual de la familia de Harper, esta invita a Abby para que pase las fechas con ella y los suyos, por lo que la nueva invitada ha decidido darle una sorpresa, proponiéndole matrimonio frente a toda su familia, esto con la ayuda de su mejor y fiel amigo. Sin embargo, Abby descubre que la familia de Harper es extremadamente conservadora y que ella no les ha platicado sobre sus preferencias sexuales, sumándose el que cada uno presenta un tipo de comportamiento tan distinto que no del todo la lleva a tener una química inmediata con ellos, se siente rechazada.

Sin duda esta película es totalmente recomendable por el grado de enseñanza y emotividad que nos deja, alejada por completo de lo incómodo que pueda resultar su tema para el público, la historia se narra de forma correcta y muy respetuosa. Cada uno de los integrantes pasa por una situación complicada: el padre de familia es candidato a alcalde y ha invertido todo su dinero para hacer realidad ese proyecto, la mamá lucha por cuidar siempre las apariencias y tiende a ser muy estricta, al grado de caer en groserías; una de las hijas está pasando por problemas matrimoniales y siempre ve como competencia a una de su hermanas, además tiene unos hijos complicados; mientras que la otra hija, la más dulce e inocente, es la rechazada y tiene tiempo que no ha podido concluir un libro que está recubriendo, llevándonos así a Harper (interpretada por Mackenzie Davis) quien guarda el secreto con todos ellos por miedo a sentir su rechazo y no tenga más su amor, ya que ella es la consentida, lo que la lleva a permitir varios atropellos sobre Abby (una muy carismática y sensible Kristen Stewart), quien desde su llegada pasa y soporta varios desafortunados momentos con cada integrante.

Esta es de esas películas que disfrutamos mucho por sus diálogos, las situaciones que en ella ocurren, y de paso nos hace reír de forma honesta y fresca en varios momentos, gracias a que cada uno de los personajes tienden a ser muy queribles, a varios los iniciamos odiando, pero al final entendemos el porqué de su comportamiento, porque al fin y al cabo son seres humanos.