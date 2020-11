Crítica: EVIL EYE – JUEGO PERVERSO

EVIL EYE

Vamos con la tercera creación de Blumhouse para Amazon Prime. Bien se dice que siempre debemos hacer caso de todo lo que nos diga nuestra madre, ya que por lo regular siempre tienen la razón y su instinto es bueno, pero qué harías si ella fuera supersticiosa, demasiado, y después de tanto insistirte que encuentres a alguien para casarte, por fin lo haces, pero ahora, cuando todo está marchando bien y esa persona parece ser la ideal, ella está convencida de que él, en este caso refiriéndonos al nuevo novio de su hija, es la reencarnación de un hombre que intentó matarla 30 años atrás. Usha Katri (Sarita Choudhury) acaba de enterarse de que su hija, Pallavi (Sunita Mani), ha conocido a alguien especial. Pero lo que parecía un romance perfecto y lleno de felicidad, se convierte en una pesadilla cuando Usha nota una gran similitud entre Sandeep (Omar Maskati), el novio rico de su hija, y una aterradora figura de su propio pasado. Pese a que sus amigos y familiares desestiman sus sospechas, a medida que conoce más a Sandeep, Usha está segura de que esa fuerza maligna de su pasado ha vuelto para vengarse.

Aquí toca el turno de no aplaudir la cinta dirigida por Elan Dassani y Rajeev Dassani, esto porque es un thriller sobrenatural que si de algo peca es de no tener prácticamente ningún momento de suspenso, no nos hace sentir escalofríos como se esperaba, y pese a que termina siendo un drama, las escenas no están dotadas de intensidad y se siente totalmente plana, desde los personajes principales hasta los secundarios, sumándole la poca forma atractiva en que está narrada; toda la primera hora es lenta, demasiado, y a medida que transcurre este tiempo y que pensamos que mejorará, esto desgraciadamente no ocurre aun cuando la madre relata lo vivido en su tormentoso pasado y el porqué de su obsesivo comportamiento actual hacia su hija, lo cual desespera a su esposo (otro personaje totalmente plano). Las actuaciones son básicas y no efectivas, los personajes en sí no tienen fuerza ni siguiera al grado de familiarizarnos con ellos, somos parte de demasiados flashbacks que en realidad no aportan nada durante la película, y la conclusión resulta de lo más simple, dejándola como una película olvidable.

JUEGO PERVERSO

¡Esta película me ha dejado en shock! La cuarta y última creación que Blumhouse hizo para Amazon Prime en esta temporada nos toma por sorpresa en sus últimos minutos y da un giro inesperado que nos hace darle el valor de efectiva aun cuando su historia ya ha sido abordada de alguna forma en varias películas y recientemente en series. Cuando su hija adolescente confiesa haber matado impulsivamente a su mejor amiga, dos padres desesperados cubren el horrible crimen con una red de mentiras y engaños, la cual poco a poco comienza a absorberlos. Una familia fracturada, una situación que debido a lo intenso de su acto los obliga a permanecer unidos todo por el bien de su hija, a la cual de inicio no comprenden, pero a quien aceptan y prometen cuidar cueste lo que cueste; con esto, comienzan a volver a ser felices, pero ¿qué ocurre cuando todo se está saliendo de control y algunas mentiras están a flote? El dolor de una hija al ver a sus padres separados, el terrible acto que esto conlleva hasta el punto en que un secreto ha sido revelado y ahora, la situación se torna más difícil.

Aquí se aplauden las actuaciones de Mireille Enos y Peter Sarsgaard, que como padres cumplen con proyectar la desesperación y angustia que viven bajo la incertidumbre de saber si su hija, interpretada por Joey King, es buena o mala, cuestionándose dónde estuvieron los errores que la llevaron a realizar el fatal acto. Con un buen ritmo, una serie de investigaciones en el camino y un electrizante tiempo final, es lo que nos llevan a una conclusión con un giro en su trama, siendo aquí el principal atractivo de este thriller dramático.