Crítica: Eternals

“Eternals” no superó mis expectativas y por momentos es aburrida, además su historia es muy básica, pero no por ello dejaré de reconocer la espectacularidad de sus efectos especiales, el calibre de los actores y actrices, y el factor humano que muestra hacia los seres que habitamos este planeta, entre buenos y malos, creadores de acciones incorrectas, y por lo que desea luchar este grupo para que sigamos existiendo.

Hace millones de años, los seres cósmicos conocidos como los Celestiales comenzaron a experimentar genéticamente con los humanos. Su intención era crear individuos superpoderosos que hicieran únicamente el bien, pero algo salió mal y aparecieron los Desviantes, destruyendo y creando el caos a su paso. Ambas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. En medio de esta guerra, Ikaris y Sersi tratarán de vivir su propia historia de amor, y es así como los Eternos han llegado para salvar al mundo.

Esta película, basada en los cómics de Marvel creados por Jack Kirby, finalmente es vencida por la enorme cantidad de personajes con los que cuenta y a los cuales les tienen que dedicar su tiempo en las más de dos horas y media de duración, no logrando en sí tener una conexión total con alguno de ellos salvo por la “pareja romántica protagonista” situación de romance que le resta interés a la historia, aun cuando de forma superficial se nos presentan sus vidas, no encajan en el público.

El reparto incluye a Richard Madden como el todopoderoso Ikaris, Gemma Chan como Sersi, amante de la humanidad, Kumail Nanjiani como Kingo, la potencia cósmica, Lauren Ridloff como el superrápido Makkari, Brian Tyree Henry como el inventor Phastos, Salma Hayek como la sabia y espiritual líder Ajak, Lia McHugh como la eternamente joven Sprite, Don Lee como el poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como el distante y solitario Druig y Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena. Kit Harington interpreta a Dane Whitman y juntos logran la espectacularidad en cuanto a sus ganas por dar lo mejor al formar parte ahora de este universo cinematográfico.

Tenemos acción pero se siente insuficiente, el mensaje es bien recibido bajo la idea de la importancia de la humanidad y que seremos juzgados para ver si en realidad valió la pena salvarnos; los trajes que portan (y en sus caracterización generales) son atractivos y en cuanto al humor, en un intento por hacernos reir, este no se logra por completo salvo por un par de sonrisas discretas que mostramos en dos secuencias; la presencia gay está con un personaje y su familia pero de forma superficial, y aún con dos escenas post créditos fundamentales para el futuro de la historia, la primera es bien recibida por la sorpresa de la aparicion de Harry Styles, el ex One Direction que viene a condimentar el final con un momento cómico fresco, y una segunda escena con otro personaje y una voz misteriosa.

¿Emoción por ver la continuación? De momento no, pero “Eternals”, al final de cuentas es una película para fans de lo creado por Marvel.