Crítica: ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

Si bien hoy en día tenemos un exceso de películas de drama juvenil, agrada el intento que hacen por algunas salirse un poco del prototipo básico para intentar ofrecer algo distinto que no caiga en solamente momentos cursis, donde algún problema toma por sorpresa a la feliz pareja que pensamos vivirían felices para siempre.

Después de sobrevivir a un accidente automovilístico que se cobró la vida de su novio, una adolescente con cargo de conciencia, se obsesiona creyendo que su fantasma está intentando contactar con ella desde el otro mundo. Desde el inicio sabemos que esto en totalidad no será la típica historia de amor, puesto que Tessa, que ama enfocar su tiempo en la captura de fotografías, no tiene una buena relación con su familia, y con el paso de los años cree que no merece su propia historia de amor.

Todo cambia después de un encuentro fortuito con Skylar, un estudiante de último año de un pueblo vecino que es un verdadero romántico. Cuando su corazón empieza a abrirse, la tragedia llega, lo que lleva a la chica a transformar su duelo en la búsqueda de respuestas.

Bien dicen que siempre debes decir y expresar lo que sientes por alguien en vida, ya que después puede ser muy tarde; de ahí es donde parte la historia que podemos rescatar de esta cinta, la cual nos lleva a un duelo difícil de aceptar ante la desesperación de una última palabra al ser que se nos adelantó; la protagonista, con la ayuda de su mejor amiga, intenta ponerse en contacto con Skylar por última vez, para dar a su historia de amor el final perfecto y no dejar en el aire sólo el recuerdo que algo que pudo ser mejor.

“Entre la vida y la muerte”, de Netflix, narra la historia de un romance sobrenatural similar a lo visto en “Ghost”, funciona por tener como protagonistas a la encantadora Joey King, quien logra una química bonita con Kyle Allen; de inicio viviremos instantes melosos de toda típica pareja que se conoce, pero entrando de lleno a lo fantasmal, la película cae y no define bien su rumbo, navegando entre lo confuso de su historia, situaciones sin sentido y enfocándose en ser sensible en totalidad.