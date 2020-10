CRÍTICA: Enola Holmes

“Mi vida es mía y el futuro depende de nosotros”… He de confesar que Millie Bobby Brown (a quien todos tenemos presente por ser la gran revelación desde su aparición en Stranger things) nunca fue de mis favoritas, será por la personalidad que se estaba forjando frente a las cámaras, un poco engreída, pero existía algo en ella que no me agradaba y por lo mismo trataba de no ser parte de los proyectos en los que había participado.

Pero qué ocurre, llega “Godzilla: Rey de los monstruos” y comienza a demostrar su talento, acto seguido aparece al frente de la adaptación de la serie de novelas juveniles escritas por la autora estadounidense Nancy Springer, y es así cómo “Enola Holmes” se vuelve elemental para su carrera, porque como protagonista cumple y supera por completo las expectativas, además de que hablamos de una muy asegurada segunda parte, ya que en su día de lanzamiento la cinta disponible en Netflix llegó directo al número uno.

La historia se centra en la vida de la hermana pequeña del mismísimo Sherlock Holmes, que escapa de un internado para encontrar a su desaparecida madre a la que dieron por muerta. Durante toda esa búsqueda, Enola (que leyéndolo al revés también es “Alone”) tendrá que emplear todas sus dotes detectivescas para que su famoso hermano no dé con ella, y para desentrañar la conspiración en torno a un misterioso y joven lord, al cual por accidente se topa en un tren y es así como inician su aventura.

El trabajo del director Harry Bradbeer resulta acertado por muchos elementos: principalmente su casting compuesto por Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Sam Claflin, por mencionar algunas de las caras conocidas que aquí veremos; el vestuario y la ambientación son elegantes y se respira el aire de la usanza de aquella época; la personalidad de la protagonista sin duda contagia alegría, además de que los momentos de comedia que aquí se incluyen se sienten frescos y totalmente divertidos; a esto sumamos el lado emotivo que no puede faltar (en especial reflejado por la relación madre e hija), además de las aventuras de una niña que no tan fácilmente podrán domar, ya que otro de sus hermanos (el más incómodo de la familia) con tal de mantener su estatus, la buscará someter en cuestión de comportamientos adecuados para que encuentre un buen esposo, situación que a ella no agradará, ya que fue criada de una manera en la que estando sola pueda saber defenderse, todo esto bajo la ideología de ser fuerte y estar lista para enfrentar cualquier situación complicada que se le cruce enfrente, así sea algún villano despiadado que quiera deshacerse de ella, o para saber nivelar lo que es experimentar el surgimiento del primer amor.